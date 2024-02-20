МИД Польши вызвал российского посла в связи со смертью Навального 3 20.02.2024, 22:05

Варшава возложила ответственность за гибель политика на власти России.

МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева в связи со смертью Алексея Навального, говорится в заявлении ведомства.

В министерстве призвали российские власти взять на себя ответственность за гибель политика и провести «полное и прозрачное расследование» для установления обстоятельств и причин его смерти.

В заявлении говорится, что «бесчеловечное обращение с Навальным и его последующая смерть характерны для обращения российских властей с политзаключенными, оппозиционными активистами и правозащитниками».

Польша «с обеспокоенностью отмечает рост числа политических заключенных в России, многие из которых содержатся в исправительных колониях в ужасающих условиях, представляющих опасность для их жизни и здоровья», пишет МИД. Среди политзаключенных, которым угрожает опасность, ведомство называет, в частности, политиков Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина.