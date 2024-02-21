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Литва разрывает торговые соглашения с Беларусью

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  • 21.02.2024, 9:23
Литва разрывает торговые соглашения с Беларусью

МИД уже подготовил и обнародовал проекты постановлений.

МИД Литвы предложил правительству страны расторгнуть действующие соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанные с Россией и Беларусью два десятилетия назад.

Министерство уже подготовило и обнародовало соответствующие проекты постановлений, передает LRT.

По мнению МИД Литвы, соглашения должны быть денонсированы ввиду продолжающейся военной агрессии России и Беларуси против Украины и того, что сотрудничество с ними полностью приостановлено и невозможно.

«После принятия проектов постановлений о денонсации правительства Российской Федерации и Республики Беларусь будут уведомлены по дипломатическим каналам о решении о прекращении действия соглашений», – сообщили в ведомстве.

Министерство не ожидает каких-либо негативных последствий от одностороннего расторжения Литвой соглашений.

Соглашение с Беларусью было подписано в декабре 1994 года, а с Россией — в ноябре 1993 года. Двусторонние комиссии также были созданы, но заседания не проводились с 2011 года в случае России и с 2015 года в случае Беларуси.

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