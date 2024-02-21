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ВСУ разоблачили ложь Шойгу по поводу плацдарма в Крынках

  • 21.02.2024, 10:00
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ВСУ разоблачили ложь Шойгу по поводу плацдарма в Крынках

Что на самом деле произошло на левом берегу Днепра?

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о якобы зачистке плацдарма ВСУ в Крынках Херсонской области.

В Вооруженных силах Украины утверждают, что это - очередная манипуляция и неправда.

Об этом говорится в сообщении Сил обороны Юга.

Шойгу заявил, что подтверждает слова генерала ВС РФ Михаила Теплинского.

«Это действительно так. Крынки зачищены. Мы стали фактически по всему побережью реки Крынки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательный пункт, но там стоят войска», - сказал Шойгу.

На что в украинских силах обороны заявили, что российско-оккупационные войска, не преуспевая в штурмовых действиях на левобережной Херсонщине, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов.

«Военно-политическое руководство страны агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра. Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности», - сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что Силы обороны юга продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери противнику.

Так, совершив за день единственную попытку штурма, из-за существенных потерь, российские оккупанты отошли на «заранее подготовленные пропагандистские позиции, с которых фальшиво отчитываются об уничтожении плацдарма, не имея возможности выполнить поставленную командованием задачу», - добавили украинские военные.

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