Лукашенко срочно вызвали в Казань 6 21.02.2024, 10:04

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Диктатор улетел из Беларуси.

Александр Лукашенко улетел в Казань на церемонию открытия международного турнира «Игры Будущего», сообщает его пресс-служба.

Указано, что он посетит церемонию открытия международного турнира «Игры Будущего» по «приглашению российского коллеги».

По данным российских СМИ, церемонию открытия «Игр Будущего» посетит также президент России Владимир Путин. Также ожидается, что на мероприятии будут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Гости из других стран ожидаются на менее представительском уровне. Китайскую делегацию возглавит замглавы госуправления по культуре и спорту Чжан Цзяшэн, делегацию Кубы — министр спорта Освальдо Венто, КНДР — замминистра спорта Кван Хёк, ОАЭ — министр образования Ахмед Бельхуль аль-Фаласи, Индонезию представит министр спорта и молодежи Дито Ариотеджо, Афганистан — председатель национального олимпийского комитета Афганистана Ахмадулла Васик.