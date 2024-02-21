Песков не подготовился Телеграм-канал «СерпомПо»

21.02.2024, 10:13

1,794

Дмитрий Песков

Кремль химичит уже несколько суток.

На картинке краткий пересказ того, что пресс-Песков выдал сегодня по теме «Смерть Навального».

Сказать ему и в самом деле нечего. Власти РФ химичат уже трое суток, и это наводит весь мир на подозрения, что дело нечисто, и кремлевские заметают следы. Чтобы подтвердить запущенный ими первоначальный диагноз про оторвавшийся тромб хватило бы нескольких часов.

Что-то явно пошло не так. И что делать дальше - где, как позволить похоронить Оппозиционера №1 - в Кремле, видимо, тоже пока не придумали.

Гнобили Навального как могли, а к «безупречной» подаче его смерти не подготовились.

Телеграм-канал «СерпомПо»