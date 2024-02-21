«Построили в чистом поле командиры» 10 21.02.2024, 10:27

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Появились новые кадры масштабного разгрома россиян в Волновахе.

Появились новые фото и видео после удара ВСУ ракетами HIMARS по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области, о котором ранее сообщили российские «военкоры».

Кадры масштабного разгрома оккупантов опубликовал телеграм-канал Astra.

В момент удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты 36-й гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 06705), были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева, пишут российские паблики.

Судя по фото и видео, которые появились в сети, в результате удара могли погибнуть десятки российских военнослужащих.