«Построили в чистом поле командиры»10
- 21.02.2024, 10:27
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Появились новые кадры масштабного разгрома россиян в Волновахе.
Появились новые фото и видео после удара ВСУ ракетами HIMARS по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области, о котором ранее сообщили российские «военкоры».
Кадры масштабного разгрома оккупантов опубликовал телеграм-канал Astra.
В момент удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты 36-й гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 06705), были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева, пишут российские паблики.
Судя по фото и видео, которые появились в сети, в результате удара могли погибнуть десятки российских военнослужащих.