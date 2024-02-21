«Дети друзей Путина не доживают до 40» 7 Леонид Невзлин

21.02.2024, 10:47

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Карма, образ жизни или разборки между кланами?

Дети друзей Путина не доживают до 40 лет. Карма, образ жизни, или следствие разборок между кланами – причины могут быть самые разные. Но такова судьба, что соратники Путина теряют своих детей. Есть уже как минимум четыре таких истории. Конечно, это не совсем дети, а в мафиозном государстве - вполне полноценные члены мафии. У некоторых друзей Путина даже внуки уже мафиози. И тем не менее, как отец, я сочувствую родителям.

В 2011 году погиб в ДТП сын главы ВТБ Андрея Костина, заместитель председателя правления «Дойче Банка» Андрей Костин. А.Костин ехал на квадроцикле и в какой-то момент, потеряв управление, врезался в дерево. Ему было 32 года.

37-летний Александр Иванов, сын Сергея Иванова, друга Путина со времен службы в КГБ и бывшего министра обороны и на тот момент главы администрации президента, в 2014 году в Эмиратах купался в море и утонул. Известен же он стал тем, что в 2005 году, находясь за рулем своего автомобиля, насмерть сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе. Спустя полгода после аварии правоохранительные органы закрыли дело.

Сын петербургского бизнесмена Константина Голощапова, которого называют «массажистом Путина», 29-летний Дмитрий Голощапов скончался через три дня после обысков у своего отца, которые прошли 22 июня 2022 года. Причина смерти не известна.

В начале февраля скончался Иван Сечин - сын главы Игоря Сечина, близкого соратника Путина и главы «Роснефти». 3 января он отметил 35 лет, последняя публичная информация о нем – награждение от Путина в 2014 году медалью ордена за заслуги перед отечеством II степени. Получил он ее за «многолетний добросовестный труд». Ивану Сечину тогда было 25 лет и он работал в «Роснефти» первым заместителем директора департамента совместных проектов на шельфе.

По иронии судьбы, причиной смерти Ивана Сечина назван «оторвавшийся тромб», написал канал ВЧК-ОГПУ. Диагноз, который пишут, желая скрыть истинные причины смерти. Когда несколько дней назад умер в тюрьме Алексей Навальный, пропаганда первым делом поспешила заявить, что причина – оторвавшийся тромб. До сына Сечина не успела доехать скорая – блуждала в снегопаде в поисках неточно указанного адреса.

Леонид Невзлин, X