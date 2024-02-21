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Белорус пытался провезти через границу без декларирования $70 тысяч

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  • 21.02.2024, 10:59
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Белорус пытался провезти через границу без декларирования $70 тысяч

Деньги изъяли.

Покупка автомобиля в Европе — обычное дело для многих белорусов. Но есть нюанс, о котором многие забывают: крупные суммы нужно декларировать. Ну а какими могут быть последствия, если этого не сделать, демонстрирует недавний случай, пишет «Онлайнер».

В декабре 2023 года житель Бреста выезжал на автомобиле в качестве водителя из Беларуси в Польшу через РПТО «Варшавский мост». Как следует из материалов дела, возбужденного против него, мужчина умышленно спрятал в личных вещах и не задекларировал наличные деньги в сумме свыше 70 тысяч долларов США.

— Обвиняемый получил деньги от знакомого в Республике Беларусь и должен был доставить их в одну из стран Европейского союза для приобретения автомобиля, — рассказали подробности в прокуратуре Брестской области.

Деньги были обнаружены и изъяты сотрудниками Брестской таможни. Сейчас же Брестская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении этого гражданина — ему инкриминировано покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств в крупном размере. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 14, ч.2 ст. 228 Уголовного кодекса.

В прокуратуре Бреста напомнили, что, согласно ст. 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, таможенному декларированию подлежат товары для личного пользования, в том числе перемещаемые физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства и дорожные чеки, если их общая сумма превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США, а также денежные инструменты. За нарушение таможенного законодательства установлена административная и уголовная ответственность.

По смыслу ст. 46-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь незаконно перемещенные наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США, подлежат конфискации в доход государства как предмет преступления.

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