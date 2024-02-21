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«Им повыбивали зубы»: Данилов оценил возможности повторного наступления РФ на Киев

  • 21.02.2024, 11:02
  • 2,576
«Им повыбивали зубы»: Данилов оценил возможности повторного наступления РФ на Киев
Алексей Данилов

Секретарь СНБО обратил внимание на интересный факт.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас у российской армии не те возможности, которые были по состоянию на февраль 2022 года и прокомментировал возможность повторного наступления на Киев. Об этом он рассказал на интервью Наталье Мосейчук в YouTube.

По словам Данилова, на сегодня у россиян нет того военного потенциала, который они имели в феврале 2022 года.

«Не будет такого, что они здесь будут господствовать. Они это собирались делать еще тогда, когда у них были совсем другие возможности. За эти 2 года войны мы выбили им те зубы, которые у них были в феврале 2022-го года. Наши войска их окружают, окружают, окружают и их больше не становится», — говорит секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов упомянул и обращение россиян за поддержкой к Ирану и Северной Корее.

«Если бы они были способны, они бы не обращались к КНДР или Ирану», — добавил он.

Напомним, ранее глава Службы разведки при Министерстве обороны Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенс заявил, что Россия «берет верх» в военном плане в Украине благодаря поддержке со стороны КНДР и Китая. Киеву понадобится «существенная» военная помощь Запада, чтобы переломить ситуацию на фронте.

Кроме этого, издание The New York Times писало, что власти России, возможно, в обмен на ракеты и боеприпасы пытаются помочь Пхеньяну получить доступ к международной финансовой системе. Анализ британского аналитического центра безопасности показывает, что Пхеньян отправил Москве до 2,5 миллиона боеприпасов.

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