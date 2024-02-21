Как Путин готовит развал России 3 21.02.2024, 11:05

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И кто уберет Лукашенко?

Вступит ли белорусская армия в войну? Как «чудо-менеджер» Путин разваливает Россию. Почему Украина не добилась военного успеха? Как атаки хуситов влияют на войну в Украине? Кто может готовить заговор против Лукашенко?

Об этом и не только координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко рассказал в комментарии для программы «Итоги недели» на YouTube-канале «Маланка».

Сайт Charter97.org подготовил стенограмму разговора.

— Мы не будем с вами сегодня в этом коротком разговоре затрагивать тему политзаключенных, потому что мы подробно об этом поговорили (и об Алексее Навальном, и о белорусских узниках совести) в интервью, которое выйдет на следующей неделе.

Я бы хотел часть вопросов, которые у меня были заготовлены к нему, но не успел их задать, проговорить сейчас. Давайте, может быть, мы начнем с этой странной истории с некими диверсантами. Аж контртеррористическую операцию Лукашенко объявил в Лельчицком районе. Вам эта история что напоминает? Я вот посмотрел видео с этими людьми, которых они за диверсантов выдают, их фотографии. По моему мнению, это люди, которые либо просто границу нелегально перешли, либо контрабандисты обычные, которых они задержали и решили вот эту карту разыграть.

— Говорят, что их было трое.

— Да. Два украинца и один белорус.

— Да. Но на самом-то деле — десятки тысяч. Мы видели эти покаянные видео, и это все были «экстремисты». А для меня слово «экстремист» — это диверсант. «Экстремисты», «террористы» — продолжается ряд врагов режима Лукашенко, и он бесконечен.

И мы знаем, что в «экстремистских формированиях» — десятки тысяч белорусов, но все равно люди интересуются «экстремизмом». Мне кажется, что это проявление такой истерии режима, ведь на самом-то деле «экстремистов» — миллионы. «Экстремисты» — это те, кто несогласны с властью. И не обязательно по политическим статьям. Мы знаем, это и сидельцы по 328 статье.

Мы наблюдаем очередную «крысу в водопроводе». Таких кампаний было много, «прорыв украинского джипа» мы помним (мы его так и не увидели). Но, к сожалению, судьба «диверсантов» печальна, если это не подставные люди.

Чего-то нового я не вижу. Знаю, что в Беларуси действовали и настоящие украинские диверсанты, это известно. И мы знаем, что на российской территории взрываются дроны, которые, скорее всего, летели через Беларусь и никто их не остановил. Лукашенко именно этого и боится.

— Да. Тут можно вспомнить и самолет А-50 на аэродроме в Мачулищах, который также в ходе диверсии был поврежден. Сегодня с Алексеем Гончаренко мы говорили об этом. Он был в первой части нашего стрима, народный депутат Украины. Мы говорили об Авдеевке, которую пришлось Вооруженным силам Украины оставить. Я вас в таком контексте в связи с этим спрошу. Вы говорили в одном из своих интервью год назад, что ситуация в Беларуси во многом зависит от того, что происходит на фронте. От успехов или неуспехов ВСУ. Получается, что если эта война затянется, если она на многие годы, то в Беларуси ничего меняться не будет?

— Не знаю. В последнее время я для себя решил, раздумывал, разговаривал с разными людьми, наверное, я не верю в прямую военную победу Украины, но и Россия не воюет только с Украиной. Она вступила в битву со всем цивилизованным миром.

Наглости ей придает лишь нейтральная поддержка Китая, Северной Кореи, Ирана, но это конкретные тысячи, десятки тысяч снарядов,«Шахеды». С другой стороны — это битва экономик. В свое время Советский Cоюз, который был второй экономикой мира (опять же, в значительной степени благодаря производству танков, атомных бомб и так далее), распался в результате деятельности польской «Солидарности» и войны в Афганистане. А сегодня российская экономика по внутреннему валовому продукту в абсолютных ценах — это 11-я экономика мира, по демографии — не третья, как Советский Союз, а лишь девятая страна. И чем дольше будет идти война в Украине, тем на большее количество кусков распадется Россия. Тогда, может быть, российская армия будет драпать, а украинцы будут наносить более серьезные удары. Мне кажется, что ключевым будет экономическое поражение России. И когда они будут просить помочь «ножками Буша», другим продовольствием, возможен заговор против Путина, где олигархи будут просить: «Из этих 300 миллиардов замороженных денег вы нам что-то верните, а мы решим вопросы». Но, безусловно, украинцы платят колоссальную цену жизнями тысяч людей, разбитыми судьбами, территориями, экономикой, всем. Но Украина сегодня не одна, и она выиграет в результате общей борьбы. Самое главное — у Украины есть много хороших союзников.

— Союзники-то хорошие. Но хотелось бы, чтобы они побыстрее принимали помощь, минуя весь этот бюрократический аппарат, который существует в европейских странах, да и не только в них. А давайте смоделируем такую ситуацию. Допустим, что мы по-прежнему живем в ситуации войны, но случается некий форс-мажор с Лукашенко, все мы смертны. Какие тут варианты возможны?

— Войны вообще могло не быть, если бы руководство Украины поддержало восставший белорусский народ в 2020 году. Потому что Украина стремится в Европейский союз уже давно, этот пункт есть в Конституции, она является ассоциированным членом с Европейским союзом, но в 2021 году, в 2020-м была рекордная торговля с режимом Лукашенко. И если бы тогда были приняты стратегические решения, то войны могло бы не быть для Украины вообще, ситуация была бы совершенно другой.

Я недавно разговаривал с одним своим другом, украинцем, разбирающимся в вопросах безопасности. Он сказал: «Это наша главная стратегическая ошибка, что мы не помогли белорусам в 2020 году». И вот здесь ситуация смерти Лукашенко не является ключевой, потому что это как на зоне: смена хозяина, смена начальника в колонии, в тюрьме…

— … может ухудшить условия содержания заключенных.

— Она приведет, наверное, к каким-то брожениям умов, но белорусы снова проявят активность, когда увидят смысл своей деятельности, своей борьбы. И это может быть вариант смерти Лукашенко, когда его убирает собственное окружение. Ведь там также есть очень богатые люди, миллиардеры, мультимиллионеры, которых Лукашенко никак не устраивает, они не видят перспектив ни для себя, ни для своих семей. Такая же ситуация в России. Если, допустим, раньше в РФ зарабатывала огромные деньги тысяча семей, а сегодня сто зарабатывают на войне, то остальные только потеряли.

В Беларуси, конечно, масштабы значительно меньшие, но есть люди, которым есть что терять, которые понимают, что если они не уберут Лукашенко, то завтра окажутся вне игры вообще. Они могут поддерживать псевдооппозиционеров, каких-то людей завербовали в тюрьмах, но если они сами не уберут Лукашенко, их просто не будет, им нечего будет предъявить, они будут бандой, которая сопровождала фюрера до последнего дня.

Думаю, что эти бизнесмены, более продуманные, в какой-то момент сами уберут Лукашенко с печальным для него финалом. И это немножко другая ситуация. В этой ситуации белорусы, естественно, включатся. Если это натуральная смерть: катался на лыжах, упал — не очень верю, что это станет таким ключом к разрешению ситуации в регионе. Потому что белорусская ситуация сегодня — это часть региональной и даже мировой проблемы.

— Также из ваших слов, три таких элемента, которые могут быстро закончить войну, вы называли — это мужество, доблесть, храбрость Вооруженных сил Украины, это помощь вооружением НАТО и санкции. Сейчас мы как раз приближаемся ко второй годовщине полномасштабного вторжения. Какой из этих трех элементов оказался слабым звеном, какой просел?

— Поставки оружия. Невероятное наступление украинцев в Херсонской области, освобождение Херсона с правой стороны Днепра и освобождение большей части, почти всей Харьковской области, — это было вызвано именно поставками HIMARS, которые смогли осложнить логистику россиян. Очевидно, что надо было поставлять к этим системам более дальнобойные ракеты. Не вижу логики, почему Америка этого не сделала. Ведь была бы другая динамика. Сколько бы там не было мин, как бы россияне глубоко не окопались, если у них нечего есть, если у них нет подвозки снарядов, патронов, живой силы — Россия была бы совершенно в другой ситуации. И тогда, чтобы развить успех, нужна была как воздух эта поддержка. Однако время ушло. И это, наверное, ключевой момент.

Санкций от всех бизнесменов добиться сложно, нет какой-то «мировой полиции», которая отслеживает все санкции. Однако мы видим, что доходы от продажи газа и нефти сократились на треть, экспорт в Европу сократился в три раза. А это все потихонечку работает. Но есть возможности еще усилить санкции, а также необходимо поставить ракеты дального радиуса действия.

— TAURUS, ATACMS и так далее.

— Да. Это решит судьбу войны. Есть и другие, думаю, методы экономического воздействия. Например — на танкерный флот. Сегодня России «помогли» друзья в мусульманском мире. Хуситы лупят ракетами по танкерам, которые перевозят сырую нефть и нефтепродукты из России для Индии, и это удлиняет путь.

Представьте, из Новороссийска они сразу шли в Средиземное море, поворачивали налево, проходили через Суэцкий канал, а там уже Индия. А сейчас надо плыть до Гибралтара, вокруг Африки. А это другие цены, это должны быть другие суда, ведь не все корабли могут выдержать шторм в Атлантическом океане или на юге, между Антарктидой и Африкой. Эти действия хуситов могут радикально изменить ситуацию на украинском фронте, потому что конфликт глобальный.

— Стоит ли ждать нападения с территории Беларуси в 2024 году?

— Не исключаю такую возможность. Россияне провели такую вещь, как «скрытая мобилизация». Вначале они говорили, что изменят призывной возраст с 18-27 лет на 21-30. Но потом сказали: нет, молодые парни хотят пораньше.

— В итоге верхнюю планку подняли, а нижнюю так и оставили.

— Да. А если мы вспоминаем Виктора Суворова и его книгу «День «М», это означает, что за шесть периодов как минимум по 300 тысяч человек Россия получила.

— В каждый призыв или в каждый год?

— В каждый призыв. Призыв раз в полгода. Они 300 тысяч человек могут призывать. И это уже происходит незаметно. Об этом никто не говорит, что «мы набираем добровольцев», «до двух миллионов есть резерв». Когда люди пришли в армию — их проще обработать, чтобы они стали контрактниками, то есть смертниками.

Продолжается набор зеков уже без всякого «Вагнера». Я слышал даже такие истории, что просто в тюрьме отключали отопление на какое-то время, поэтому количество добровольцев значительно увеличивалось. Слышал от людей, которые буквально это переживали, но сами не пошли. Потом есть еще эмигранты из стран Центральной Азии, которые получили гражданство. Теперь их ловят. Мы слышали, что была облава на три тысячи человек, получивших паспорта. «Пора в армию».

— Отдать долг.

— А того возраста или не того, — это уже другое дело. Есть еще и другие механизмы. Однако Виктор Суворов говорит: если вы перешли в режим войны, значит ваша гражданская экономика рухнет.

Что касается Китая (я уже как-то это образ приводил), это тигр, он потихонечку начинает грызть стопы этого российского охотника, который решил стрелять в Украину. Тот уже от боли стучит своим ружьем, стреляет.

Могу сказать, что Россия уже сдала в аренду огромные территории для Китая, то есть происходит это «отгрызание китайским тигром». Но Россия еще больна проказой. Больные проказой часто не чувствуют боли, они обезображены, но могут не чувствовать боли. Мне кажется, у России такая ситуация. В этом плане Путин — «чудо-менеджер». Потому что он все направления проиграл. Угроза мусульманского мира — очень плохие отношения, открытая граница. Главная угроза — Китай, который претендует на территории и фактически проводит аннексию. А Путин говорит: «Нет, он наш партнер».

Северная Корея. Когда-то Борис Немцов говорил: «Cмотрите, чтобы эта ракета не упала где-нибудь в районе Владивостока». «Удачная операция» в Балтийском море, где снова угроза нависла над городом Ленина, городом Петра, потому что там НАТО может обстреливать обычными артиллерийскими системами Санкт-Петербург.

Все это сегодня, конечно, достигается мужеством именно украинского народа, мужеством армии, невероятными потерями, но украинцы не собираются сдаваться. И даже если россияне думают, что они захватят новые территории, скажу, что Советский Союз в свое время оккупировал Афганистан. Чем все закончилось? В современном мире ты не можешь удерживать земли и народы тех стран, которые не хотят жить так, как ты это видишь. И поэтому Путин стратегически обрек Россию на поражение.

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