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В ранге зиц-председателя

  • Anti-Colorados, Defence-Line
  • 21.02.2024, 11:11
  • 2,864
В ранге зиц-председателя
Фото: Getty Images

Оригинального Путина уже нет.

Впервые посмотрев старый совковый фильм «Золотой теленок», я был еще слишком молод, чтобы понять некоторые моменты сюжета. Вернее, общий смысл был понятен, но вот игру сюжета и шутку юмора можно было оценить только опираясь на совокупность собственного опыта и определенных знаний, которых не было ввиду юного возраста. В частности, речь идет о том эпизоде, когда в контору «Рога и Копыта» пришел некто Фунт и предложил себя на должность руководителя. После недолгой перепалки с Великим Комбинатором, ясность была внесена и стало понятно, что господин Фунт, на самом деле, предложил себя на роль зиц-председателя, чтобы сидеть за все то, что начудит веселая компания «Рога и Копыта».

До конца понять эту комбинацию в конце далеких 70-х было сложно, поскольку руководители любого предприятия или организации давно назначались «сверху» и сам такой формат, когда пришедший со стороны пациент предлагает себя в качестве номинального руководителя, уже был невозможен в принципе. Понятно, что авторы текста романа позаботились о том, чтобы читатель хоть в общих чертах понял суть этой роли и персонажа. Поэтому-то Фунт и рассказывал о том, при ком и как он сидел. Ну а само название его роли и вовсе прямо указывало на ее суть, поскольку «зиц» – от немецкого сидеть, но и в слове председатель, тоже имеется отсылка к тому же самому, поскольку корень «сед», указывает на тоже самое.

Ну а вся эта комбинация завязана на том, что фактический руководитель «концессии» остается в тени для правосудия и публики, ни в чем свои действия не ограничивая, поскольку ответственность все равно ляжет на зиц-председателя, который заранее знает, что его посадят за чужие дела. Это долгое отступление нужно было для того, чтобы показать аналогию, которая проступает в том, что на болотах называют верховной властью. Просто откроем любую нашу или западную прессу и читая о преступлениях Москвы, сразу же наткнемся на фамилию Путина. И можно не сомневаться в том, что все действия федерации прямо соотносятся с его именем. Но при ближайшем рассмотрении, можно заметить много интересного, с самых разных точек зрения, и это заставит усомниться в истинной роли Путина, поскольку возникают вопросы и о том, о каком именно Путине идет речь.

Первое, что бросается в глаза – пусть и не очень частые, но важные выступления Патрушева. В последний раз он подходил к прессе с речью о том, что тема импортозамещения забуксовала, а собственных инноваций для движения экономики и промышленности – нет. Если не помнить то, как все работало при совке, то пассажи Патрушева можно было бы оставить без внимания. Но те, кто хоть как-то помнят совковые времена, понимают, что тут что-то не так.

Отсылка к совковым временам не случайна, поскольку практически все, что демонстрирует нынешняя российская власть, взято из совковых времен и слегка адаптировано в том плане, что сейчас личное богатство вождей не считается крамолой и антисоветчиной. Все остальное, особенно в плане принципов государственного управления, уже очень похоже на совок. А мы помним о том, что важные, ключевые вещи озвучивались только первым лицом. Более того, если бы их озвучил кто-то другой, то это был бы крупный намек на то, что грядут изменения в самой верхушке этой власти. Сейчас этого можно не понять, но именно такие вещи были безусловным индикатором того, насколько устойчивы позиции первого лица и не готовится ли ему замена.

Просто напомним о том, что Брежнев буквально до последних дней своей жизни лично читал важные заявления, уже еле ворочая своим языком и явно не понимая того, что он читает. Можно же было это поручить кому-то другому? Технически – без проблем, но политически – ни в коем случае. И потому Лёня читал свои «сиськи матиськи» до самой смерти, уже в состоянии анабиоза. К таким же нерушимым символам относилось и то, кто будет произносить траурную речь, над телом усопшего генсека и кто возглавит церемонию прощания. Всем было понятно, что это – приемник отдавшего концы генсека.

Именно с этой точки зрения, подходы Патрушева к прессе по поводу крайне важных для экономики страны-агрессора вопросов, явно выбиваются из тех старых традиций, которые явно эксплуатирует верхушка московской геронтократии. Более того, речи Патрушева идут явным диссонансом с речами самого царя, на эту же самую тему. Фактически Патрушев дезавуирует путинские речи о том, что растет количество жиров в масле и вообще идет такой невыносимый подъем, что его даже с помощью двух рук невозможно согнуть. А тут – на тебе, провал импортозамещения и никаких комментариев от «высшего руководства» и никаких проблем у самого Патрушева за такие дискредитирующие речи.

В былые времена одного такого подхода к прессе хватило бы для того, чтобы лишиться положения и статуса, а то и вовсе получить фатальные неприятности. Здесь же – никаких последствий. И это при том, что очень долго и нудно рассказывали о том, что Путин таких вещей никому не прощает. Но опять же, тут надо себе четко понимать, что так оно должно бы работать, если мы ведем речь о том самом Путине, который в 2000-м году только обустроив свои ягодицы в президентском кресле, рассказывал о подлодке Курск: «Она утонула». Но в этом-то и вопрос, тот ли это Путин или его имитация?

И тут мы подходим еще к одному аспекту этого вопроса, который вроде бы и лежит на поверхности, но видимо, настолько очевиден, что через него переступают и идут дальше в своих рассуждениях о подлинности Путина. Тут уместно сделать небольшое отступление, которое должно показать, что именно переступают, и тогда многое встанет на место, не только подлинность Путина, но и то, почему эти аргументы вообще никто не рассматривает в данном контексте. Это отступление полезно хотя бы потому, что прямо с этой проблемой оно не связано и потому его можно смело использовать как инструмент исследования исходной темы. Так часто поступают в спорных вопросах, и в общем, это можно назвать методом аналогии, когда по родственной теме получается выйти на однозначные выводы, то примерно такие же выводы можно применить и к другой теме. Итак – отступление.

Еще до широкомасштабного вторжения, находясь где-то в пути, довелось прочесть большую дискуссию о том, как внедряется система фейс-айди в современные гаджеты. Статья была большая и, наверное, интересная узким специалистам, но там были рассуждения о том, что на самом деле, в пользовательских устройствах применяются технологии, в которых соблюдается баланс между точностью срабатывания и сложностью самих алгоритмов, применяемых именно для ширпотреба.

Погружаться в эти детали нет смысла, тем более, что это нужно делать профильным специалистам, но в статье было приведено множество примеров того, как работают профессиональные системы распознавания лиц, в том числе и тогда, когда злоумышленник предпринимает меры для того, чтобы скрыть свое лицо от распознавания таких систем или же когда кто-то выдает себя за другого человека, добиваясь портретного сходства с оригиналом.

Понятно, что там, где задействованы структуры безопасности государства или каких-то крупных корпораций, под верх набитых секретами или огромными ценностями, системы распознавания именно лица имеют гораздо более глубокие алгоритмы идентификации. Очевидно, что идеального ничего нет и все, что придумано человеком, им же может быть и сломано и потому имеются дополнительные системы идентификации – по сетчатке глаз, ДНК и прочему, но и системы распознавания лиц, в их профессиональном исполнении, дают намного более высокие результаты чем то, что у нас имеется в телефоне или в другом устройстве.

Ну а тот, кто сталкивался с криминальными делами и в их реализации – со словесным портретом преступника, точно знает о том, что у каждого человека имеются особенности строения ушей, носа, губ и всего остального, что укладывается в описания, которые ложатся в основу методики составления словесного портрета. Причем, каждая часть лица имеет свои четкие параметры и профессиональный портретист не просто смотрит на уши и говорит – похожи они или нет, а четко рассматривает определенные особенности строения, как это прописано в учебнике. С носом – тоже самое. Ну а машины, кроме всего того, вычисляют точные расстояния и углы между ключевыми точками.

И тут вот что еще важно. Если преступник применяет средства для подделки вида целевого объекта, делает это на короткое время и в нужный момент, то постоянно жить в таком камуфляже просто невозможно. Это – разовая акция, в момент которой все должно сыграть на максимуме, после чего все возвращается в исходное состояние. И вот все это наводит на мысль о том, что сейчас имеется более чем достаточно средств для того, чтобы фейс-айди дал доступ к банковским счетам, а с Путиным оно не срабатывает? Или что же, спецслужбы самых разных государств, где Путин присутствовал лично, не просканировали его лицо, да и все тело для того, чтобы понимать кто это на самом деле? Кто-то вообще верит в подобную возможность?

Очевидно, что все это давно сделано, а потому – спецслужбы многих государств уже выдали руководству своей страны полный отчет о том, что это за Путин к ним приезжал и насколько он соответствует тому, что принято считать оригиналом, который рассказывал об утонувшей подлодке Курск. Но просто допустим, что всем этим первым лицам службы подали доклад о том, что это – не Путин. Или возможно, доклад выглядит в процентном выражении и службы показали вероятность того, что это был Путин, стремится к нулю, и дает вероятность в районе статистической погрешности, что дальше? Этот вопрос мы оставим открытым и каждый может самостоятельно ответить на него так, как считает нужным, а мы пойдем дальше.

Просто отметим, что спецслужбы уже давно и задолго до ширпотреба получили в свои руки инструменты, которые дают возможность идентифицировать личность с точностью, достаточной для окончательного вывода о том, кто находится перед ними. И они уже давно имеют однозначный ответ о том, что такое Путин сегодня. Тем не менее, публичного и однозначного утверждения о том, что текущий Путин – оригинальный, спецслужбы так и не дали. Но если оригинал таки существует и он действует от имени выгребной федерации, то такую информацию нет смысла скрывать или намеренно обходить ее стороной.

Если же ответ на этот вопрос отрицательный и то, что предстает перед публикой, не идентифицируется как Путин, и более того, случаев положительной идентификации уже давно нет, то это уже – другая ситуация и тогда это нужно выводить в публичное пространство каким-то правильным и однообразным способом. Ведь если сама возможность подмены первого лица не просто существует, но уже и реализована, то такие утверждения можно будет накатить уже на любое первое лицо. Возможно, именно поэтому ясность в этот вопрос не вносится намеренно.

Ну а теперь вернемся к субъекту, которого принято называть Путиным. Еще раз вспомним о том, что этого пациента, в его оригинальном исполнении, характеризовали как крайне злопамятного и мстительного типа. За долгую практику довелось понаблюдать именно за таким типом пациентов и чаще всего весь набор этого Г проявляется в семейных отношениях. Люди разводятся, и уязвленный мачо начинает мстить всеми доступными средствами. Сам развод в суде может оказаться настоящей феерией, но если там все было скучно, то на разделе имущества будет настоящий Шекспир и часто – с трупами.

Было несколько сюжетов, которые просто кричат о том, что такое уязвленный и мстительный тип, которые переросли в натуральное побоище, достойное экранизации. И в обоих случаях, на первом месте было то, что бывшая жена отвергла его красивого и умного, а хуже, если она нашла себе другого мужчину, которого уязвленный мститель воспринимает как насмешку над собой. Это – классика жанра и наверное, у каждого есть опыт наблюдения чего-то подобного, с той или иной долей экстрима.

И вот мы узнаем о том, что жена ушла от Путина и не просто ушла, а вышла замуж за другого мужчину и это не стоило жизни ни ей, ни ее новому мужу. А ведь это – глубоко личное и даже более болезненное, чем то, за что поплатились жизнью очень многие. Мы знаем лишь о немногих, наподобие Литвиненко, но было их гораздо больше. И вот психотип Путина должен был отреагировать на уход жены в классическом стиле «так не достанься никому». Причем, ликвидировать жену можно было настолько кулуарно, что об этом никто бы и не узнал. Причем, он мог ее убить быстро, а мог – мучительно и долго, но ничего подобного не случилось и внешне это выглядит так, что Путину она предпочла кого-то другого.

Но раз так, то обычно такие расклады имеют либо материальную подоплеку, либо женщина решает, что сделала ошибку и вышла замуж за ничтожество, которое ни на что не способно. Однако в этом случае, стремительно обрастающий миллиардами долларов Путин никак не был похож на нищеброда, а власть, которую он стяжал, и вовсе сделала его царем, и в таком случае, остается еще одна причина, которая приводит к разводам – чисто физическая немощь. Но эта же причина как раз и является самой болезненной и уход именно из-за этого чаще всего приводит к трагическим последствиям. А тут – полный штиль.

Из этого не только мы сделали вывод о том, что того самого оригинального Путина, которого Ельцин привел в свой кабинет, уже нет, а его жене дали вольную, с подпиской о неразглашении. Видимо, было принято решение о том, что если новый вариант Путина «засветится», то смерть его жены будет выглядеть слишком подозрительно. А играть жену с новым Путиным, тоже – не тот расклад, поскольку мало ли что случится, у барышни сдадут нервы и тогда – лови ситуацию неизвестно где. Заметим, после этого у Путина просто пропал интерес как к бывшей жене, так и к двум дочерям. Правда, им была обеспечена «зеленая» и они обогащаются как могут, но из орбиты Путина следующей итерации они уже пропали.

Зато примерно в это самое время, пост двоюродной жены заняла гимнастка Кабаева. Очевидно, что она согласилась играть роль путинской пассии, но и это выглядело довольно странно. До широкомасштабного вторжения она вояжировала между роскошным дворцом на Лазурном берегу Франции, где с выводком проводила лето, и Швейцарией, где проводила зиму. При этом, ее обслуживанием и охраной, занималась ФСО. Не правда ли, довольно странным выглядит этот дистанционный роман? Тем не менее, все знали о том, что Путин имеет новую даму и все у него хорошо, пусть и неофициально.

За время, пока гимнастка занимала статус вице-королевы, она и ее семья загрузились миллиардами «на всю оставшуюся», скорее всего, она действительно была пассией вновь утвержденного альфа-самца, за что ее клан и получил все те ништяки, которые никаким другим путем простая, пусть и знаменитая гимнастка, заработать не смогла бы ни с помощью скакалки, ни с помощью булав, как их не используй всуе. И можно допустить, что как и жена оригинального фюрера, она привыкла уже к своему «Путину», но в последнее время с ним были явные нелады. То у него с речью возникали проблемы, то явно что-то не то с рукой, да и с ногой тоже. И это при том, что там имеется самая лучшая медицина, которую вообще можно придумать.

И вот вроде бы у Путина открылось второе, а скорее – третье дыхание и все наладилось как с рукой, так и с речью, несмотря на то, что многие сходились во мнении, что Путин скоро – все. И вот как только фюрер явно внешне воспрял, поползли слухи о том, что Кабаева, как и официальная жена Путина, тоже получила вольную и была отпущена с миром, а у обновленного фюрера появилась новая пассия.

Западная пресса пишет о «смене караула», и теперь пост двоюродной жены обновленного Путина, заняла 39 летняя Екатерина Мизулина, дочка той самой сенаторши Елены Мизулиной, которая двигала самые мракобесные идеи, связанные с чистотой духовности и прочими дикими вещами, которыми она демонстрировала фанатичную преданность фюреру. И вот теперь ее дочка стала, что называется «вхожа» или если точнее, обновленный альфа-самец стал вхож в нее, о чем и стало известно западным СМИ. Теперь надо ожидать восхождения клана Мизулиных и стремительного роста их благосостояния, как это было с Кабаевой.

В общем, это уже третья «первая дама», и скорее всего, именно по ним и можно отсчитывать то, сколько «основных» Путиных поменялось за это время. А это может означать, что «Путин» действительно уже не человек, а должность, которая по своему функционалу схожа с зиц-председателем, а на самом деле, страной правят другие люди, флагом которых является Патрушев. В таком случае можно творить любую дичь, от имени Путина, все время оставаясь в тени. Но это означает и другое. Настоящая цель находится в стороне от Путина, если вопрос стоит именно о цели.

Anti-Colorados, Defence-Line

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