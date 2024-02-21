Как появился Млечный Путь: телескоп Уэбб обнаружил ответ на заре Вселенной 21.02.2024, 11:23

Астрономы обнаружили древнюю галактику, похожую на Млечный Путь на стадии формирования.

Огромные галактики, которые существуют сегодня, в том числе и Млечный Путь, изначально имели намного меньшую массу. Слияния с другими галактиками на протяжении миллиардов лет позволили им стать такими массивными. Но, возможно, эти галактики начинали свою жизнь, как просто звездные скопления. На это указывает обнаруженная космическим телескопом Уэбб новая галактика, которая существовала через 600 млн лет после Большого взрыва, то есть на заре истории Вселенной. Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Новая галактика из ранней Вселенной, получившая название Firefly Sparkle, похожа на Млечный Путь на самых ранних стадиях его формирования и состоит из массивных звездных скоплений. Наличие этих скоплений указывает на то, как растут галактики.

Хотя космический телескоп Уэбб является самой мощной обсерваторией на сегодня, все же увидеть очень далекую галактику он смог напрямую. Для этого потребовалось использовать метод гравитационного линзирования, когда свет более близкого к телескопу массивного скопления галактик усилил свет Firefly Sparkle. Но в то же время гравитационное линзирование привело к тому, что новая галактика выглядит в виде дуги. Рядом с галактикой были обнаружены еще две, получившие название Firefly BF и Firefly NBF.

Новая галактика из ранней Вселенной, получившая название Firefly Sparkle, похожа на Млечный Путь на самых ранних стадиях его формирования и состоит из массивных звездных скоплений

Фото: NASA

Галактика Firefly Sparkle состоит из 10 звездных скоплений, масса которых варьируется от 200 000 до 630 000 масс Солнца. Общая масса этих скоплений составляет примерно 57% массы молодой галактики, которая в будущем должна превратится в объект похожий на Млечный Путь. Эта галактика находится в миллиардах световых лет от нас, и астрономы увидели ее такой, какой она была через 600 млн лет после Большого взрыва, ведь свет этой галактики летел к телескопу Уэбб 13,2 млрд лет.

Хотя космический телескоп Уэбб является самой мощной обсерваторией на сегодня, все же увидеть очень далекую галактику он смог напрямую. Для этого потребовалось использовать метод гравитационного линзирования, когда свет более близкого к телескопу массивно

Звездные скопления, из которых состоит молодая галактика, важны, потому что они являются ключом к пониманию того, как растет эта галактика. Ученые выяснили, что в этих звездных скоплениях произошел примерно в одно и то же время процесс бурного образования новых звезд. Астрономы пришли к выводу, что взаимодействие галактики Firefly Sparkle и галктики Firefly BF как раз и стало причиной бурного образования новых звезд.

Особое внимание астрономы уделили центральному звездному скоплению в молодой галактике. Наблюдения показали, что температура там очень высокая и составляет примерно 40 тысяч градусов Цельсия, а также выяснилось, что это скопление сформировалось в очень бедной металлами среде. Полученные данные, по словам ученых, указывают на то, что Firefly Sparkle является прародителем галактик, похожих на нашу.