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Протестующие ворвалась в резиденцию короля Чарльза ІІІ

  • 21.02.2024, 12:23
  • 1,070
Протестующие ворвалась в резиденцию короля Чарльза ІІІ

Активисты выдвинули свои условия.

В резиденцию короля Великобритании Чарльза ІІІ в Эдинбурге прорвалось девять активистов, они сели за королевский стол и начали обед из пластиковой посуды.

Короля и его супруги Камиллы в тот момент не было дома.

Активисты были с плакатами с надписью «Is treasa tuath na tighearna» («Народ сильнее лорда»). На странице This Is Rigged в соцсети Х появилось фото с подписью:

«Мы призываем шотландское правительство встретиться с нами, чтобы обсудить внедрение общественных центров питания в Шотландии – дайте нам теплое место, чтобы поесть, или мы найдем его где угодно, включая дворец».

Люди требуют понижения цен на детские смеси до уровня марта 2021 года. А также хотят, чтобы правительство создало общественный центр питания с государственным финансированием на каждые 500 семей в Шотландии.

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