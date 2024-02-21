Компании в Китае начали создавать собственные добровольческие армии 3 21.02.2024, 12:29

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Боевые подразделения появились у 16 крупных фирм.

Китайские компании начали создавать собственные добровольческие армии. По крайней мере 16 крупных китайских компаний, включая частного молочного гиганта, создали боевые подразделения за последний год.

Об этом сообщает CNN.

Эти подразделения, известные как управления народных вооруженных сил, состоят из гражданских лиц, которые продолжают работать на своей обычной работе. Они выступают в качестве резерва и вспомогательных сил для китайских Вооруженных сил, крупнейших в мире, и могут выполнять самые разные задачи - от ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержания «общественного порядка» до оказания поддержки в военное время.

Силы, которые в настоящее время не действуют за пределами Китая, имеют больше общего с американской Национальной гвардией, чем с движением ополченцев, которое относится к частным военизированным организациям, обычно имеющим правую политическую направленность.

По словам аналитиков, создание корпоративных бригад подчеркивает растущую обеспокоенность Пекина потенциальными конфликтами за рубежом, а также социальными волнениями внутри страны в условиях экономического спада.

Увеличение частных армий с 1970-х годов также рассматривается как реакция на пандемию и часть усилий китайского лидера Си Цзиньпина по ужесточению контроля компартии над обществом, включая корпоративный сектор.

«Возвращение корпоративной милиции отражает растущее внимание Си к необходимости более тесной интеграции экономического развития с национальной безопасностью, поскольку страна сталкивается с более сложным будущим, характеризующимся замедлением темпов роста и усилением геополитической конкуренции», - говорит Нил Томас, научный сотрудник по вопросам китайской политики Центра анализа Китая при Институте политики Азиатского общества.