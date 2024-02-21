закрыть
21 февраля 2024, среда, 13:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Силовики попытались записать покаянное видео с белорусом, но у них ничего не получилось

5
  • 21.02.2024, 12:34
  • 8,644
Силовики попытались записать покаянное видео с белорусом, но у них ничего не получилось

Житель Минской области поставил на место ГУБОПиК.

Силовики отчитались о задержании жителя Минской области. Они попытались снять с ним «покаянное» видео, но у них не получилось.

«Персонажу сейчас нечего сказать, зато в экстремистских чатах настрочил больше тысячи сообщений», — так прокомментировали в ГУБОПиК задержание мужчины.

Они также попытались снять с ним «покаянное» видео.

«Я житель Минской области. Сегодня задержан сотрудниками милиции. По факту задержания сказать мне нечего. Все», — заявил задержанный.

Силовики пригрозили ему, что «за отказ от показаний получит по максимуму».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн
Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип