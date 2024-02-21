Силовики попытались записать покаянное видео с белорусом, но у них ничего не получилось 5 21.02.2024, 12:34

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Житель Минской области поставил на место ГУБОПиК.

Силовики отчитались о задержании жителя Минской области. Они попытались снять с ним «покаянное» видео, но у них не получилось.

«Персонажу сейчас нечего сказать, зато в экстремистских чатах настрочил больше тысячи сообщений», — так прокомментировали в ГУБОПиК задержание мужчины.

Они также попытались снять с ним «покаянное» видео.

«Я житель Минской области. Сегодня задержан сотрудниками милиции. По факту задержания сказать мне нечего. Все», — заявил задержанный.

Силовики пригрозили ему, что «за отказ от показаний получит по максимуму».