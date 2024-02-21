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Марс атакует!

  • Telegram-канал «Письма к дочери»
  • 21.02.2024, 12:42
  • 4,222
Марс атакует!

О Лукашенко в роли мелкого шкета.

Кое-кто вчера опять разоблачал, как НАТО хочет его поделить по живому. Мировой заговор, глубинное правительство, однополярный мир, Марс атакует, все дела. Ну то есть, ничего нового. Дело житейское. Не о чем было бы и говорить.

Но кое-кто еще сказал, что американская и польская разведки готовят провокации против мирного польского населения, чтобы потом его в этих провокациях обвинить. И я, конечно, сначала хотел сказать что-нибудь ехидное по этому поводу. Ты же знаешь, грешен, люблю я это дело.

А потом вдруг подумал: а может кое-кто вдруг сказал правду? Ну знаешь, как оно бывает. Когда столько говоришь, то иногда получается сказать правду. Ну, по неумолимым законам статистики в рамках трехпроцентной статистической погрешности.

Вот если заменить слова «американская и польская» на слово «российская», то, согласись, все получается, как в жизни. Главное, что не надо даже переодеваться в чужую форму. Все вагнера у кое-кого уже есть. Поэтому, этим вагнерам, когда они будут делать свою провокацию против гражданского населения, надо будет просто изобразить самих себя. В крайнем случае можно захватить с собой пару своих белорусских учеников.

И все. И все сразу будут знать кто в этой провокации виноват. Потому что кое-кто сам позвал этих вагнеров к себе и собственным ртом хвастался, как отправит их в поход на Польшу. А дальше можешь уже хоть охрипнуть, рассказывая, как ты ни в чем не виноват, никто все равно тебе не поверит.

Потому что слова – ничто, а имидж кое-кто создал себе такой, что ему уже нечем удивить приличных людей. Если твои красауцы годами атакуют собственное мирное население, то нет ничего странного в том, что они для разнообразия решили разок атаковать чужое.

А дальше масштаб последствий будет уже зависеть от масштаба провокации. Вот кое-кто рассказывал, как он защищает от НАТО союзнические фланги, так теперь, будь добр, соответствуй. Обещал дать НАТО по зубам – пожалуйста. Вот ты, а вот и НАТО.

А старший союзник будет в это время из-за угла грозить НАТО войной и ассиметричным ответом. Чтобы проверить, хватит ли у НАТО смелости что-то сделать. И если НАТО будет делать ничего кроме глубоких озабоченностей, то старший союзник поймет, что ему многое дозволено.

То есть, кое-кто будет в роли такого мелкого шкета, которого посылают вперед при уличных разборках. И чем бы потом не кончились разборки, шкету точно достанется. Могут вообще зашибить ненароком.

Поэтому, когда кое-кто говорил, что он по-хорошему хочет предупредить соседей, то, может, и правда хотел предупредить. Просто в единственной доступной ему форме. Потому что не может же кое-кто вслух выдать секретные планы своего ближайшего союзника. Вот как мог выдать, так и выдал.

Потому что воевать с НАТО за пределами своего телевизора никому, конечно, не хочется. Ни ему не хочется, ни его генералам. А красауцы на такое вообще не подписывались. Они вон против женщин с цветами еле выжили. Вот кое-кто и старается, чтобы из телевизора выходить не пришлось.

Все что я тебе сейчас сказал, это все, конечно, шутка. Но возможно такая, которая с долей правды. А может даже и вообще не шутка. Я уже немного запутался.

Telegram-канал «Письма к дочери»

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