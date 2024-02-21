Послы ЕС одобрили 13-й пакет санкций против России 4 21.02.2024, 12:47

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Стало известно, что в него вошло.

Послы Европейского союза одобрили новый пакет санкций против России.

Об этом заявил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Послы ЕС только что дали «зеленый свет» 13-му пакету санкций ЕС. Он должен быть опубликован как раз перед 24 февраля», - сообщил он.

По данным источников Reuters в ЕС, новый пакет включает в себя около 200 юридических и физических лиц, но не содержит новых секторальных мер.

Новый пакет санкций против России

Еще в январе Евросоюз начал обсуждать введение 13-го пакета антироссийских санкций. Ограничения хотят утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Послы стран ЕС несколько раз пытались согласовать новые меры против России, но этого сделать так и не получалось. Как писало Financial Times, причиной была блокировка со стороны Венгрии.

Будапешт якобы не хотел, чтобы в санкционные списки вносили китайские компании.

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не будет блокировать новый пакет санкций Европейского союза против России, поскольку для этого больше «нет причин».