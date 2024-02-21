Какой план у Путина Виктор Андрусив

21.02.2024, 13:01

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Виктор Андрусив

Две недели минимум будут очень сложными для ВСУ.

Похоже, Путин решил по максимуму использовать паузу с оказанием помощи Украине от США и будет валить на всех участках фронта две недели по максимуму. Это неприятно, но не плохо.

1. Как минимум разведка у него работает явно не слишком хорошо. Это в принципе было ясно в 2022 году во время вторжения. Отсутствие американских пакетов ощутимо для нас, но сюрпризы у нас тоже есть.

2. Активное стачивание войск об новые Авдеевки может разрушить его планы по генеральному наступлению на Харьков ближе к лету. Да, мяса у него много, но пускать в ход становится труднее. Именно поэтому сейчас на фронт прибыло много разных наемников со всего мира. Еще две недели назад украинская разведка фиксировала малайзийцев под Донецком.

Может оказаться так, что на фоне масштабных потерь новых мобилизованных сил хватит только для поддержки линии фронта.

3. Никто сейчас не вносит большего вклада в получение нового пакета помощи от США для нас, чем Путин. Его масштабное наступление выставляет республиканцев безответственными идиотами, нанося серьезный удар по их рейтингам.

Будет тяжело. Потом будет легче. Две недели минимум будут очень сложными. Мобилизуйтесь своими ресурсами. Донатьте. Вступайте в ВСУ. Без этого победы не будет.

Виктор Андрусив, Telegram