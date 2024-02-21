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Появилось видео с российского ТВ, после которого застрелился Z-военкор Мурз

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  • 21.02.2024, 13:11
  • 6,106
Появилось видео с российского ТВ, после которого застрелился Z-военкор Мурз

Его показали на канале «Соловьев.Live».

В Интернете опубликовано скандальное видео эфира на канале «Соловьев.Live», после которого российский «военкор» Андрей Морозов (Мурз) покончил с собой.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Сеятель ветра».

В эфире пропагандисты команды Соловьева Витязева и Гаспарян затравили Морозова за то, что он раскрыл огромные цифры потерь армии РФ в Авдеевке.

Публикация неудобной правды настолько возмутила кремлевских пропагандистов, что они бросились обзывать его предателем и вредителем.

После этого Морозов не выдержал, написал прощальный пост и застрелился.

Особенно российских пропагандистов возмутило распространение опубликованной информации в украинских СМИ, которые оперативно рассказали о масштабах потерь армии РФ.

Нашумевшая запись Морозова о 16 тысячах погибших российских военных в боях за Авдеевку очень не понравилась командованию.

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