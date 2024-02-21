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Белоруска попала в авантюру, как в фильме Гая Ричи

  • 21.02.2024, 13:11
  • 1,694
Белоруска попала в авантюру, как в фильме Гая Ричи

И лишилась $1234.

Белоруска Виктория наткнулась на рекламу работы онлайн в Instagram с ежедневными выплатами.

Спустя время уже в Telegram ей пришли подробности о сути работы. Предложили (всего лишь) обыграть онлайн-казино, следуя определенным стратегиям, пишет onliner.by.

«На то оно и казино, чтобы не рандомно тыкать на кнопочки, а стараться опираться хотя бы на какую-то логику и теорию вероятностей», — подумала девушка. Ведь делать ставки в определенной последовательности не запрещено законом. Она ввязалась в эту авантюру, забыв про золотое правило: казино всегда в плюсе, тем более если оно создано мошенниками.

— Успокоило, что не нужно предоставлять никакую личную информацию, и тригернуло, что это была возможность подзаработать денежку в довольно затрудненном на тот момент финансовом положении. А, как известно, люди, которые занимаются такими схемами, знают, на какие болевые и уязвимые точки давить, к тому же я порой довольно доверчива и наивна в вопросах, когда стоит острая необходимость в чем-либо.

Куратор Ева скинула комбинации, Виктория по ним и играла. Победы были не 100%, но баланс рос. Окей, деньги заработали, как выводить-то? Тут и начались проблемы.

— Как только все было выполнено, мне необходимо было пополнить баланс на сайте на минимальную сумму $20, по словам куратора. Далее при попытке вывода средств появилось сообщение о том, что для активации второго криптосчета (так как первый — это счет Евы, на который часть суммы она и вывела) необходимо пополнение на $100. Проконсультировалась с Евой, докинула еще $81. Затем уже в поддержке написали, что, оказывается, платеж нужно было совершить одной транзакцией. Тут у меня начали закрадываться мысли: „Странно, а как это так, что загадочная Ева этого не знала, ведь она же давно работает с этой платформой». Но почему-то я решила слепо вестись дальше. Пополнила баланс сайта еще на $100.

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Заявка на вывод средств сменила статус на «Ожидание». Но, увы, спустя обещанных 15—30 минут ничего не произошло. Виктория написала в поддержку. А они ей там что-то вроде: «Сумма вывода превышает $1200 (было $1212), платите еще налог 13%».

— Я снова повелась, ну действительно, ведь налоги на выигрыши в казино такие же, как подоходный. Плюс знакомые, кто играл в онлайн-казино, говорили, что налог оплачивается через сам же сайт. Единственное, что смутило, почему это отдельным счетом, а не списывается автоматом с суммы вывода. Оплатила налог $168. Все вроде бы отлично. И тут на почту приходит сообщение якобы из банка. Странный был адрес электронной почты, но погуглила, такой банк существует. Говорят, мол, не могут завершить транзакцию, пока игрок не оплатит мерчант. Так и не поняла, что это и зачем. Но с учетом того, сколько было уже денег вкинуто в это «добро», волновал уже вопрос не заработка, а возврата своих. Так и да, оплатила мерчант $195.

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«Сдать» Еву за $4000

Затем случилось самое неожиданное: написал некий Андрей Владимирович, руководитель отдела безопасности казино, с обвинениями в попытках обыграть его компанию по схемам какой-то девушки, за которой они долго охотятся. А она особо и не скрывалась, раз рекламу в соцсети пускала. Мужчина вышел с предложением сдать Еву за вознаграждение в $4000.

— Я ей сказала про это. Она начала говорить, что несколько сотрудников столкнулись за последние две недели с такой же ситуацией. Нужно просто выполнить все требования — «и будет вам счастье». Так еще и $4000 предложили. Ну ок, раз Ева сказала, то почему бы и да. Я скинула информацию и как-то пыталась договориться, чтобы мне просто вернули всю сумму, что я им за неделю скинула, без всех этих бонусов. В итоге создали отдельный аккаунт с суммой $4000, но снова налог 13%: всё же «по закону».

При этом я раз пять в поддержке переспросила, а не нужно ли будет пополнять баланс, оплачивать мерчант опять? Уверяли, что тот самый Андрей Владимирович лично проконтролирует, чтобы все было в ажуре. Я, естественно, все это миллиард раз поставила под сомнение. Что ж это за казино такое, где успевают отследить ставки всех игроков, где не предупреждают о всех правилах выплат сразу, а делают это шаг за шагом, и, самое главное, почему половину первоначальной суммы без проблем вывели на кошелек этой Евы? Все это спрашивала в поддержке, но вот сумели они грамотно обойти все вопросы, что опять сомнения развеялись.

Больше всего здравый смысл в голове Виктории затмило желание вернуть свои вложенные деньги. Она снова оплатила налог, на этот раз $520, и мерчант, который подорожал до $250. Тут еще подвернулись друзья, которые все как один сказали: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», и навязчивая мысль в голове: «Надо идти до талого, лишь бы вернуть свои $984».

— Уже ну совсем бред стали писать в поддержке, якобы сумма вывода для данной локации по законодательству не должна превышать баланс в два раза. На самом деле, дико любопытно, что бы они там дальше придумывали, но денег стало жалко. Я теперь в долгах как в шелках. Ощущение, будто сама развела людей, которые мне одалживали деньги.

Злую шутку со мной сыграло желание доверять людям. У мошенников есть продуманные ответы на все каверзные вопросы. Итого: минус $1234, потраченное время, нервы и подбитая самооценка. Без понятия, как выкручиваться теперь, но почему-то даже веселит эта ситуация. Пойду работать над собой, чтобы больше не вляпываться в подобные истории, — заканчивает героиня.

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