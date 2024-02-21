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Житель Витебска сбил дирижабль

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  • 21.02.2024, 13:29
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Житель Витебска сбил дирижабль

Какое решение вынес суд?

Пьяный витеблянин во время «Славянского базара в Витебске» уничтожил рекламный дирижабль. Его судили за хулиганство, пишут «Народныя навіны Віцебска».

Как следует из материалов дела, в один из фестивальных дней нетрезвый мужчина гулял по улице Толстого в областном центре. Его внимание привлек дирижабль, наполненный гелием, который находился возле торгово-выставочной экспозиции кондитерской фабрики «Витьба».

Судом было установлено, что мужчина из хулиганских побуждений нанес удар по дирижаблю, в результате чего его оболочка получила повреждения, а газ, которым она была заполнена, вытек.

После этого мужчину задержали сотрудники фабрики, работавшие на фестивале, а позже передали его вызванным силовикам.

Витеблянина обвинили в хулиганстве, а стоимость уничтоженного им дирижабля с учетом наполнявшего его гелия оценили в 5955 рублей.

9 февраля суд Октябрьского района Витебска признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК Беларуси и приговорил его к 240 часам общественных работ. Он также должен выплатить фабрике 5955 рублей компенсации, а государству — 297 рублей 75 рублей пошлины.

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