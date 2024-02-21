В Крынках один украинский морпех отбил атаку целой группы российских десантников 1 21.02.2024, 13:35

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Украинский боец открыл огонь по оккупантам.

В Сети появилось видео 38-й отдельной бригады морской пехоты, на котором, как утверждается один украинский морпех отбил атаку группы российских десантников в Крынках на левобережье Херсонской области.

Его опубликовал Telegram-канал «Морской пехотинец».

Когда именно сняты кадры, неизвестно. На них видно, как украинский боец открывает огонь по оккупантам.

20 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что войска РФ «зачистили плацдарм» на левом берегу Днепра, якобы взяв под контроль село Крынки.

В Силах обороны юга Украины это опровергли, подчеркнув, что украинские военнослужащие продолжают удерживать занятые позиции и наносят значительные потери российским оккупантам. Там рассказали, что за сутки РФ только один раз пыталась осуществить штурм в этом направлении, но не имела успеха.