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«Луч» выпустил лимитированную серию часов с «жы» и «шы»

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  • 21.02.2024, 13:47
  • 2,922
«Луч» выпустил лимитированную серию часов с «жы» и «шы»

Стала известна цена.

Часовой завод «Луч» выпустил лимитированную серию — популярный однострелочник украшают аутентичные белорусские сочетания [жы] и [шы]. Это продолжение коллекции 2019 года со звуками [дз’] и [дж].

Новую серию приурочили к Международному дню родного языка, который отмечают сегодня. Все часы унисекс — подойдут и мужчинам, и женщинам. Еще дизайнерские фишки — время на циферблате указано прописью, а не цифрами, а на задней крышке есть стилизованная вышивка.

Циферблат выполнен из мельхиора с матовым покрытием. На задней крышке часов расположен стилизованный узор белорусской вышивки. Нумерация часов выполнена прописью.

В часах установлен механизм Луч 1801.1Н — механика. Циферблат защищает прочное сапфировое стекло. Корпус выполнен из нержавеющей стали, ремешок — из натуральной кожи.

Часы уже можно предзаказать в фирменных магазинах, а с 23 февраля — в интернет-магазине. В основную продажу поступят 11 марта.

Как рассказали Onlíner, часы «[жы]» и «[шы]» стоят 499 рублей, в коллекции будет по 100 штук каждой модели.

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