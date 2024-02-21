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Путин подарил российской военной авиации икону после потери семи самолетов за неделю

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  • 21.02.2024, 13:48
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Путин подарил российской военной авиации икону после потери семи самолетов за неделю

Для этого он приехал на аэродром Чкаловский.

Глава РФ Владимир Путин подарил главному командованию Воздушно-космических сил России копию иконы «Спас Нерукотворный», сообщает The Moscow Times.

Также президент РФ вручил госнаграды воинским частям Воздушно-космических сил. Для этого он приехал на аэродром Чкаловский.

Вооруженные силы Украины за последние три дня сбили шесть российских истребителей, в том числе истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35, сообщило минобороны страны.

Еще об одном сбитом самолете стало известно сегодня — утром 21 февраля был сбит бомбардировщик Су-34. Всего, по данным украинской стороны, Москва потеряла 336 самолетов с начала вторжения в феврале 2022 года.

В январе сообщалось, что Украина сбила самолет-разведчик А-50 над Азовским морем. А-50 — военная модификация Ил-76, которая способна контролировать обстановку в воздушном пространстве и обнаруживать воздушные и наземные цели, чтобы направлять на них свои самолеты. У российской армии может быть 11 таких воздушных судов, каждое из которых стоит до 500 млн долларов.

Всего, по данным ВС Украины, за время войны было сбито около 40 Су-34 и 10 Су-35. Последние машины могли быть из новой партии, которая в ноябре поступила на вооружение России, говорил военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. По его мнению, сбитые истребители влияют на «психологическую способность» российских пилотов выполнять боевые задачи, а также на позиции украинских военных, которые больше «не будут обстреливаться этими большими бомбами».

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