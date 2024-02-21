Украинский офицер: Лукашенко пора примерять тюремную робу 3 21.02.2024, 13:53

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Алексей Гетьман

А не позировать в мундирах.

Во вторник Лукашенко в мундире выступал перед своими силовиками. Диктатор призывал готовиться к новой мировой войне, говорил, что она «неизбежна».

Мы имеем дело с пропагандой или белорусский диктатор что-то знает о планах Путина? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к майору запаса Нацгвардии Украины, ветерану российско-украинской войны Алексею Гетьману:

— Хотелось бы, чтобы это была просто пропаганда, но уже есть информация, что Путин планирует атаковать некоторые страны-члены НАТО. Это может быть, например, Литва или Эстония. Его цель — посмотреть на реакцию Альянса, будет ли использована 5-я статья.

Кремль может спровоцировать какой-то приграничный конфликт, не вводя войска. Могут быть использованы частные военные компании, от которых они будут «открещиваться». Подчеркну, чтобы проверить, как будет реагировать блок НАТО.

Могут быть провокации и внутри страны с «титушками», которые будут что-то требовать. В этом случае встает вопрос, а как применять 5-ю статью устава НАТО, когда непонятно, кто напал?

Давайте представим, что российские войска частично зашли в Таллинн. Вопрос, а кого бомбить? Пригород Таллинна? Или непосредственно Таллинн, где находятся российские войска? Атаковать Москву или Санкт-Петербург? Куда стрелять? Это вопросы, на которые Путин и хочет получить ответ.

— Лукашенко заявил, что «польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь». Что на самом деле стоит за словами диктатора?

— Знаете, это уже из психиатрии. Когда человек кого-то в чем-то обвиняет, а на самом деле сам этого хочет или так делает. Лукашенко, чтобы себя оправдать, обвиняет других.

Никогда не было провокаций со стороны цивилизованных стран с убийством мирных жителей, чтобы обвинить другую сторону. Это делали россияне. Так они начинали чеченские войны.

Россияне атаковали приграничные города в российско-украинской войне, например, системами залпового огня. Затем лживо обвиняли в этом Украину.

В общем, провокации возможны, но не со стороны Америки и Польши, а Путина и Лукашенко. Всем уже понятно, кто такие эти личности.

Российских военных преступников нужно судить. Лукашенко тоже сядет, если доживет. Он должен не в военных мундирах позировать, а примерять тюремную робу, чтобы привыкать.

— Вы говорили о возможном новом наступлении на Киев с территории Беларуси. Милитаристская риторика Лукашенко подтверждает ваши слова?

— Это может произойти, если туда будут переброшены дополнительные войска. Тот контингент, который сейчас находится в Беларуси, не сможет провести серьезные наступательные операции. Их мало, техники мало, а у нас хорошие укрепления на севере.

Тем не менее перекинуть войска за две-три недели для России не составляет труда. Вполне возможно, что они попробуют это сделать. Опасность сохраняется.

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