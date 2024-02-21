закрыть
21 февраля 2024, среда, 14:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский офицер: Лукашенко пора примерять тюремную робу

3
  • 21.02.2024, 13:53
  • 3,534
Украинский офицер: Лукашенко пора примерять тюремную робу
Алексей Гетьман

А не позировать в мундирах.

Во вторник Лукашенко в мундире выступал перед своими силовиками. Диктатор призывал готовиться к новой мировой войне, говорил, что она «неизбежна».

Мы имеем дело с пропагандой или белорусский диктатор что-то знает о планах Путина? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к майору запаса Нацгвардии Украины, ветерану российско-украинской войны Алексею Гетьману:

— Хотелось бы, чтобы это была просто пропаганда, но уже есть информация, что Путин планирует атаковать некоторые страны-члены НАТО. Это может быть, например, Литва или Эстония. Его цель — посмотреть на реакцию Альянса, будет ли использована 5-я статья.

Кремль может спровоцировать какой-то приграничный конфликт, не вводя войска. Могут быть использованы частные военные компании, от которых они будут «открещиваться». Подчеркну, чтобы проверить, как будет реагировать блок НАТО.

Могут быть провокации и внутри страны с «титушками», которые будут что-то требовать. В этом случае встает вопрос, а как применять 5-ю статью устава НАТО, когда непонятно, кто напал?

Давайте представим, что российские войска частично зашли в Таллинн. Вопрос, а кого бомбить? Пригород Таллинна? Или непосредственно Таллинн, где находятся российские войска? Атаковать Москву или Санкт-Петербург? Куда стрелять? Это вопросы, на которые Путин и хочет получить ответ.

— Лукашенко заявил, что «польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь». Что на самом деле стоит за словами диктатора?

— Знаете, это уже из психиатрии. Когда человек кого-то в чем-то обвиняет, а на самом деле сам этого хочет или так делает. Лукашенко, чтобы себя оправдать, обвиняет других.

Никогда не было провокаций со стороны цивилизованных стран с убийством мирных жителей, чтобы обвинить другую сторону. Это делали россияне. Так они начинали чеченские войны.

Россияне атаковали приграничные города в российско-украинской войне, например, системами залпового огня. Затем лживо обвиняли в этом Украину.

В общем, провокации возможны, но не со стороны Америки и Польши, а Путина и Лукашенко. Всем уже понятно, кто такие эти личности.

Российских военных преступников нужно судить. Лукашенко тоже сядет, если доживет. Он должен не в военных мундирах позировать, а примерять тюремную робу, чтобы привыкать.

— Вы говорили о возможном новом наступлении на Киев с территории Беларуси. Милитаристская риторика Лукашенко подтверждает ваши слова?

— Это может произойти, если туда будут переброшены дополнительные войска. Тот контингент, который сейчас находится в Беларуси, не сможет провести серьезные наступательные операции. Их мало, техники мало, а у нас хорошие укрепления на севере.

Тем не менее перекинуть войска за две-три недели для России не составляет труда. Вполне возможно, что они попробуют это сделать. Опасность сохраняется.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн
Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип