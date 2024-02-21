Лукашисты насчитали шесть случаев нарушения воздушного пространства Беларуси 1 21.02.2024, 15:35

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За девять последних месяцев.

Лукашисты насчитали шесть случаев нарушения воздушного пространства Беларуси за девять последних месяцев.

Соответствующие данные привел, как передает БелТА, помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко.

Он подчеркнул, что речь идет о нарушении воздушного пространства, то есть государственной границы республики, со стороны трех соседних стран: Литвы, Польши и Латвии.