Британия ввела санкции против руководства колонии, где был убит Навальный 4 21.02.2024, 15:42

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Кто попал в список?

Великобритания ввела санкции против руководителей исправительной колонии, в которой недавно умер Алексей Навальный.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Британии.

Санкции были введены против шести человек, которые возглавляли колонию. Подсанкционным лицам заморозят активы и запретят въезд в Британию.

В то же время Британия призывает немедленно передать тело Алексея Навального его семье и провести полное, а также прозрачное расследование.

«Очевидно, что российские власти видели в Навальном угрозу и неоднократно пытались заставить его замолчать. Оперативники ФСБ отравили его «Новичком» в 2020 году, они посадили его за мирную политическую деятельность и отправили в арктическую колонию. Никто не должен сомневаться в репрессивном характере российской системы», - заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.

В санкционный список попали:

полковник Вадим Константинович Калинин - начальник арктической исправительной колонии ИК-3 «Полярный волк»;

подполковник Коржов Сергей Николаевич - заместитель начальника;

подполковник внутренней службы Василий Александрович Выдрин - заместитель начальника;

подполковник милиции Пилипчик Владимир Иванович - заместитель начальника;

подполковник Голяков Александр Владимирович - заместитель начальника;

полковник Александр Валерьевич Образцов - заместитель начальника.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила 16 февраля о смерти политика Алексея Навального в колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Согласно сообщению ФСИН, Навальному стало плохо во время прогулки. После этого он практически сразу потерял сознание, а прибывшие на место врачи констатировали его смерть.

В России утверждают о том, что у Навального, якобы, «оторвался тромб». Сейчас официально о причинах смерти политика не известно.