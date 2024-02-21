Британия ввела санкции против руководства колонии, где был убит Навальный

Британия ввела санкции против руководства колонии, где был убит Навальный4
- 21.02.2024, 15:42
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Кто попал в список?
Великобритания ввела санкции против руководителей исправительной колонии, в которой недавно умер Алексей Навальный.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Британии.
Санкции были введены против шести человек, которые возглавляли колонию. Подсанкционным лицам заморозят активы и запретят въезд в Британию.
В то же время Британия призывает немедленно передать тело Алексея Навального его семье и провести полное, а также прозрачное расследование.
«Очевидно, что российские власти видели в Навальном угрозу и неоднократно пытались заставить его замолчать. Оперативники ФСБ отравили его «Новичком» в 2020 году, они посадили его за мирную политическую деятельность и отправили в арктическую колонию. Никто не должен сомневаться в репрессивном характере российской системы», - заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.
В санкционный список попали:
полковник Вадим Константинович Калинин - начальник арктической исправительной колонии ИК-3 «Полярный волк»;
подполковник Коржов Сергей Николаевич - заместитель начальника;
подполковник внутренней службы Василий Александрович Выдрин - заместитель начальника;
подполковник милиции Пилипчик Владимир Иванович - заместитель начальника;
подполковник Голяков Александр Владимирович - заместитель начальника;
полковник Александр Валерьевич Образцов - заместитель начальника.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила 16 февраля о смерти политика Алексея Навального в колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
Согласно сообщению ФСИН, Навальному стало плохо во время прогулки. После этого он практически сразу потерял сознание, а прибывшие на место врачи констатировали его смерть.
В России утверждают о том, что у Навального, якобы, «оторвался тромб». Сейчас официально о причинах смерти политика не известно.