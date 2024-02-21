«Створки «железного занавеса» закрываются» 21.02.2024, 17:32

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Фото: Reuters

Политолог рассказал, что стоит за решением Литвы закрыть еще два пограничных пункта на границе с Беларусью.

Уже 1 марта Литва закроет еще два пограничных пункта на границе с Беларусью. Один из них — «Привалка» (сопредельный — «Райгардас»), который в последнее время был особенно популярным у белорусов.

Литва также уменьшит количество разрешений на пассажирские перевозки из Беларуси. Сайт Charter97.org попросил политолога Анатолия Котова прокомментировать ситуацию на белорусско-литовской границе:

— Возможность закрытия этих двух пунктов обсуждается достаточно давно. На протяжении полугода эта тема то возникает, то исчезает, но после Нового года ее стали обсуждать более предметно.

Да, каждая страна, в том числе и ЕС, имеет право защищаться теми методами, которые считает необходимыми. Но вопрос в том, защищаться от чего или от кого? От белорусов или от режима?

Считаю, что в данном случае ограничения больше ударят по белорусам, чем режиму. Ведь эти два пункта пропуска использовали именно для пассажирских перевозок. В двух оставшихся запретят переход границы пешком или на велосипеде. Тем не менее явно, что переходы и велосипедисты не представляют угрозы для Литвы.

Если бы Литва хотела наказать режим или надавить на него, то это вопрос именно грузоперевозок, контроля контрабанды. Можно было бы даже не закрывать пункты пропуска, а более внимательно досматривать то, что едет из Беларуси и в Беларусь.

Из Беларуси едут контрабандные товары в ЕС, а из Евросоюза (в большей степени транзитом) через Беларусь едут товары подсанкционные, запрещенные для продажи напрямую в РФ либо самой Беларуси. В том числе товары двойного назначения, которые нужны для продолжения войны против Украины. Очевидно, что чуть больше Литва боится белорусов, чем режима.

Выделю момент, на который особо стоит обратить внимание: пункты пропуска закрываются, но нет условий, обозначенных предпосылок того, что должен сделать режим, чтобы они открылись.

Если бы Литва сказала: «Всё, мы закрываем эти два пункта пропуска, пока не выпустите всех женщин-политзаключенных», то это был бы другой разговор. Подчеркну, хотите бить по режиму — бейте по контрабанде и грузам.

Отмечу, что это не совсем «железный занавес». Пока еще можно проехать через границу. Но створки «железного занавеса» закрываются, осталась не такая уж большая щель.

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