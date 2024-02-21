ВСУ показали, как с помощью итальянских гаубиц FH70 уничтожают склады россиян 21.02.2024, 19:30

1,162

Видео.

Украинские артиллеристы уничтожили склад с боекомплектами и позиции россиян с помощью итальянских гаубиц FH70.

Об этом сообщает Telegram-канал Стратком ВСУ.

«Мастер-класс от 44-й отдельной артиллерийской бригады», - говорится в подписи к видео.

Как рассказали в ведомстве, украинские воины с помощью гаубиц FH70, переданных итальянскими и эстонскими союзниками, уничтожают склад БК окупантов на запорожском направлении.