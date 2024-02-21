В Госстандарте рассказали, сколько мяса должно быть в качественной белорусской колбасе 5 21.02.2024, 19:59

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Меньше, чем вы могли подумать.

Сколько мясного сырья должно быть в качественной белорусской колбасе, рассказала БелТА председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова.

По словам специалиста, в колбасе должно быть не менее 60% мясного сырья.

— В других случаях продукт может быть с использованием различных заменителей растительного происхождения, пищевых добавок для вкуса и цвета, да, он может быть безопасным, но ожидаемого привычного качества априори там не будет, — подчеркнула Елена Моргунова.

Специалист отметила высокое качество белорусской молочной мясной и кондитерской продукции.

— Что касается наших продуктов питания, можно четко сказать, почему их подделывают. Потому что белорусские производители сохранили классические традиционные технологии и, соответственно, привычное с детства качество, т.е. если это шоколад, то это действительно шоколад, а не кондитерская или жировая глазурь с использованием эквивалентов и заменителей какао-масла, — заметила глава Госстандарта.