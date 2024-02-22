Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам Беларуси 4 22.02.2024, 8:24

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Но есть исключения.

Правительство Чехии продлило введенный после начала войны в Украине запрет на выдачу виз гражданам Беларуси, действие которого заканчивалось 31 марта 2024 года.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает denik.cz.

Фиала отметил, что Чехия из-за вторжения на Украину и далее не будет выдавать визы и разрешения на проживание гражданам Беларуси и России.

Правительство продлило действие запрета по предложению МИД Чехии, которое предложило сделать его бессрочным.

Чехия, по словам Фиалы, будет, помимо прочего, создавать условия для въезда и пребывания в стране «представителей оппозиции и студентов, которые не хотят иметь ничего общего с режимами Беларуси и России».

После начала войны в Украине правительство Чехии отменило выдачу виз белорусам, как и россиянам, кроме как по гуманитарным соображениям. В июне 2022 года Чехия прекратила выдавать гражданам Беларуси и России не только визы, но и виды на жительство, запрет был введен до конца марта 2023 года. После он был продлен еще на год.

При этом виза или вид на жительство могут быть выданы также тем людям, в которых заинтересована Чехи, но в этом случае такую необходимость должен обосновать ее министр иностранных дел. Кроме того, постановление не распространяется на получение ВНЖ, если проситель является членом семьи иностранца, имеющего вид на жительство в Чехии. Запрет не действует также на белорусов, подающих заявление на получение ВНЖ с целью обучения в вузе на основе стипендий, предоставленных Чехией, Евросоюзом или международными организациями.