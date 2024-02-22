Партизаны разведали фортификации россиян в Крыму и оставили «подарки»1
- 22.02.2024, 11:56
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Что стало известно?
Партизаны провели разведку на фортификациях российских войск в Черноморском районе временно оккупированного Крыма. Они не оставили врага без «подарков».
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».
«Агенты нашего движения смогли попасть на строительный объект противника в с. Окуневка Черноморского района», - говорится в сообщении.
Партизанам удалось изучить ход строительства и планы противника по обороне.
«Нам удалось припрятать несколько подарков для рашистов. В ходе работы, мы узнали о масштабных хищениях средств на объекте», - добавили в «Атеш».
При этом российские войска продолжают окапываться на территориях.