Партизаны разведали фортификации россиян в Крыму и оставили «подарки» 1 22.02.2024, 11:56

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Что стало известно?

Партизаны провели разведку на фортификациях российских войск в Черноморском районе временно оккупированного Крыма. Они не оставили врага без «подарков».

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

«Агенты нашего движения смогли попасть на строительный объект противника в с. Окуневка Черноморского района», - говорится в сообщении.

Партизанам удалось изучить ход строительства и планы противника по обороне.

«Нам удалось припрятать несколько подарков для рашистов. В ходе работы, мы узнали о масштабных хищениях средств на объекте», - добавили в «Атеш».

При этом российские войска продолжают окапываться на территориях.