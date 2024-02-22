Хренин угрожает сбивать самолеты НАТО

Хренин угрожает сбивать самолеты НАТО13
- 22.02.2024, 11:57
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Об этом лукашенковский министр обороны рассказал российским пропагандистам.
Силы ПВО Беларуси в случае нарушения границы будут сбивать иностранные воздушные суда.
Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, комментируя увеличившееся количество военной авиации НАТО у границ страны.
«Если потеряны тормоза с их стороны – конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем», – сказал он в интервью кремлевским пропагандистам из «Россия-24».