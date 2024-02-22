Хренин угрожает сбивать самолеты НАТО 13 22.02.2024, 11:57

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Виктор Хренин

Об этом лукашенковский министр обороны рассказал российским пропагандистам.

Силы ПВО Беларуси в случае нарушения границы будут сбивать иностранные воздушные суда.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, комментируя увеличившееся количество военной авиации НАТО у границ страны.

«Если потеряны тормоза с их стороны – конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем», – сказал он в интервью кремлевским пропагандистам из «Россия-24».