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Хренин угрожает сбивать самолеты НАТО

13
  • 22.02.2024, 11:57
  • 3,316
Хренин угрожает сбивать самолеты НАТО
Виктор Хренин

Об этом лукашенковский министр обороны рассказал российским пропагандистам.

Силы ПВО Беларуси в случае нарушения границы будут сбивать иностранные воздушные суда.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, комментируя увеличившееся количество военной авиации НАТО у границ страны.

«Если потеряны тормоза с их стороны – конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем», – сказал он в интервью кремлевским пропагандистам из «Россия-24».

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