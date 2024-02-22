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Болванчики отыграли

  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 22.02.2024, 12:02
  • 1,682
Болванчики отыграли

Z-пропагандисты так и не поняли, что они следующие.

В «путинский рай» отправился очередной «рассерженный патриот» Андрей Морозов («Мурз»), являвшийся ближайшим соратником Игоря Гиркина.

То ли суицид, то ли помогли, но это вообщем-то неважно.

За несколько недель до смерти против него была развязана информационная война пропагандистом Соловьевым, а также активное давление оказывали силовики, заставлявшие удалять «неправильные» посты в telegram-канале.

Z-патриоты, шумно отмечавшие убийство Алексея Навального, так и не поняли, что они следующие. Свою роль полезных болванчиков они уже отыграли и больше Кремлю не нужны.

Гиркин и вовсе прожил гораздо дольше, чем должен был — видимо, некий «комплимент» за хорошую работу в 2014, но аттракциону невиданной щедрости вскоре придет конец.

Путинистам все эти идейные строители «русского мира» не нужны. От них слишком много шума и лишней суеты.

Если бы «коричневые патриоты» были хоть чуточку умнее, то о своей незавидной участи догадались бы еще в довоенное время, после массовой зачистки Моторол и Гив в 2015-2017 годах.

Но данная социальная группа никогда не отличалась умом и сообразительностью, поэтому не сделает никаких выводов и сейчас.

Интрига лишь в одном: умертвят ли Гиркина с почестями, отправив в последний бой на фронт, или по отработанной схеме «оторвут тромб»?

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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