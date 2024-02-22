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Названы четыре сценария свержения Лукашенко

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  • 22.02.2024, 12:03
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Названы четыре сценария свержения Лукашенко

Один из них — переворот силовиков.

Какие сценарии свержения Лукашенко возможны в обозримом будущем? Такой вопрос сайт Charter97.org задал политическому эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко:

— Я вижу четыре сценария. Первый — в какой-то момент он может уйти сам. Второй — возможен переворот силовиков, если Лукашенко вдруг вернется к теме участия белорусских войск в войне против Украины. Третий — никогда не стоит снимать со счетов общество. В Беларуси не один раз были акции протеста. Они могут повториться и привести к смене власти.

Четвертый — отстранение и арест Лукашенко коррумпированными и ориентированными на РФ силовиками. Это может случиться, когда Кремлю покажется, что Лукашенко хочет его предать.

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