«Эмили Ратаковски спросила, откуда мой образ» 22.02.2024, 12:19

2,470

Основательница модного бренда из Барановичей рассказала о своем успехе.

В феврале и сентябре модный мир на несколько дней замирает: в Нью-Йорке культовые модные дома и начинающие дизайнеры показывают свои новые коллекции. Это событие входит в «большую четверку» — наравне с фешен-неделями в Париже, Лондоне и Милане. Попасть на показ уже мечта. А показать собственную коллекцию — несбыточная фантазия?

Белорусский бренд Maymont опроверг пессимистическую теорию и устроил показ на New York Fashion Week. Сайт onliner.by узнал из первых уст, как это было.

«Я везде кричу, что участвовала в New York Fashion Week»

Когда в соцсетях появилась информация о том, что Maymont — первый белорусский бренд, которому предстоит поучаствовать в New York Fashion Week, комментаторы заволновались: мол, информация спорная. Тем не менее слов поздравлений набралось гораздо больше — несколько сотен комментариев.

Основательница бренда Екатерина Ващилко к такому пристальному вниманию относится с пониманием.

— Когда мы начали получать подобные сообщения, очень встрепенулись. Прежде чем сделать такое заявление, мы все перепроверили. Но все равно закралась мысль: а вдруг? Мы тогда что, людей обманываем?

А потом я поняла, что это просто частное мнение. В Нью-Йорке каждый день проводятся показы и модные мероприятия. Здесь миллион площадок, куда дизайнер может пригласить своих знакомых, блогеров и показать новую коллекцию. Так что выйти на подиум в Нью-Йорке вообще не задача. Зачем этим кичиться, мне непонятно. Но это не всегда имеет отношение к Неделе моды.

Упоминался один конкретный бренд. Но у них самих на сайте написано, что они участвовали в Неделе моды в Канаде, Беларуси и показывали коллекции на площадках Нью-Йорка. Я везде кричу, что участвовала в New York Fashion Week. Я не кричу, что участвовала «на площадках Нью-Йорка».

Плюс у меня есть официальный договор. Это не просто «Ой, вы классные, давайте приходите в одиннадцать», все официально. Поэтому говорить можно что угодно. Но из этого я делаю вывод, что коллеги за нами следят. Хотя радоваться не умеют, к сожалению.

Для самой Екатерины показ на одной из самых значимых недель моды никогда не был мечтой. Как часто бывает в эпичных историях, все получилось почти случайно. Сначала ей на глаза попалась реклама, а потом и несколько тематических статей в Vogue. Основательница бренда решила: почему нет? И отправила заявку.

Организаторы изучали сайт, соцсети бренда, провели личное собеседование: расспрашивали и про страну, и про бренд, и про его основательницу. И только после этого заявку одобрили.

— Несведущие люди говорят, что это была не та самая площадка. Это совершеннейшая чепуха. Неделя моды во всех городах очень широкая и разнообразная, а тем более в Нью-Йорке. И в рамках нее есть показы не только Chanel и Gucci, но и самых разных брендов.

«В ночь перед показом пришлось искать новую модель»

Участие в показе Екатерина рассматривала в первую очередь как рекламу — без ожидания резкого роста продаж, но с мыслью, что бренд станет более узнаваемым.

— Продвижение действительно очень важно. И участие в Неделе моды многое меняет. Ты уже не тихонечко стучишь в какие-то двери, а условно открываешь их с ноги. Поэтому меня и удивляет: почему никто из белорусских дизайнеров не делал этого раньше? Это мы молодой бренд, а ведь есть уже устойчивые раскрученные компании.

Но вернемся к организации. В сентябре Maymont отправил заявку на участие. В ноябре получили подтверждение — реакция команды была бурной. Точную дату показа — 9 февраля — узнали за два месяца. В это время уже шла активная работа над коллекцией.

— У нас достаточно базовые вещи, сочетаемые между собой. Простые, но с элементом модных штучек. Конечно, подиумная коллекция должна была быть более вычурной, дизайнерской. Но при этом она не противоречит ДНК бренда. Мне кажется, получилось гармонично. Есть вещи, которые пойдут в весеннюю коллекцию, — например, пиджак, который был на мне. Он уже покроен и ждет своего часа.

Конкретных правил, сколько должно быть нарядов или какого типа, нет. Предварительно коллекции тоже никто не согласовывает. Maymont, например, показал пять образов.

— Мне хотелось, чтобы у нас получился такой вечерний кэжуал-микс, что-то, что будет не супер-«дресси», — да, нарядное, но чтобы некоторые элементы можно было использовать и в повседневной жизни. Хоть мы и не новаторы моды, но было важно, чтобы получилось красиво.

Несколько платьев хотели купить сразу с подиума. Но для моделей был сшит очень маленький размер, желающим он не подошел. На продажу их мы все-таки выставим, как память хранить не будем.

Уточняем: насколько сложно организовать такое событие? По словам Екатерины, несмотря на то что сам показ длится считаные минуты, на подготовку тратится очень много времени. И задействованы во всем процессе десятки, а на сложных показах — и сотни людей.

Например, во время показа Maymont на фоне был экран. Все визуальное оформление делал друг Екатерины. Другой специалист отвечал за музыку: она была подстроена под выход каждой модели.

Кстати, о моделях. Как раз с ними все просто. Участвовать в New York Fashion Week престижно, поэтому девушки сами выходят на связь и предлагают свою кандидатуру. За несколько дней до показа организаторы устраивают кастинг, но у Maymont к этому моменту уже был отобран весь каст. Для брендов, к слову, модели предоставляются бесплатно.

— Но у нас произошел «косяк»: в последний момент выяснилось, что одна из девочек перепутала даты. Так что накануне ночью нам пришлось искать новую модель. Кстати, одной из участниц показа была модель Chanel. Мы познакомились случайно, разобщались, и ей так понравился бренд, что для нас она согласилась пройти бесплатно.

Стилистов по волосам и визажистов участникам тоже предоставляют бесплатно. Но Екатерина собрала собственную, белорусскую команду.

Просим описать участие в Неделе моды кратко. Получается так:

— Очень тяжело, но и очень радостно.

Не можем обойти стороной и финансовые вопросы. Сумму, потраченную на участие, Екатерина не раскрывает, но говорит, что это подъемное вложение для бренда такого уровня.

«Эмили Ратаковски спросила, откуда мой образ»

Сам бренд существует с 2020 года. Производство находится в Барановичах. «Текстильный рай», — улыбается Екатерина. Там же открыли и первый магазин, второй — в Минске, в ТЦ «Московско-Венский».

— Помещение у нас было гаражное, 60×4 метра, но очень уютное, я лично его обустраивала. Знакомые говорили: «У вас так хорошо, давай тут встретимся». При производстве был первый мини-шоурум. Помню, покупали ткань по 5 метров — это был минимальный опт. Мы брали разные яркие цвета одной и той же ткани.

Цены были очень низкие. Сразу мы шили только базу: два типа брюк под разные фигуры, платья-комбинации, байки… Все эти вещи очень круто сочетались между собой.

Сейчас в штате Maymont 15 человек. Развивался бренд через Instagram, но и силу сарафанного радио никто не отменял.

В 2021 году Екатерина выиграла машину — и все деньги от продажи потратила на ткани. Это позволило существенно расширить ассортимент. Кстати, размерную линейку тоже увеличили — до 52-го размера. Так появился полноценный магазин в Барановичах, а потом и в Минске. Правда, в столице ему не раз приходилось менять адрес: аренда оказывалась слишком дорогой. Екатерина признается, что и сейчас все заработанное продолжает вкладывать в развитие бизнеса.

Кстати, себя основательница бренда называет не дизайнером, а производителем. Шить или делать эскизы она не умеет, но идеи будущих нарядов приходят именно ей. Поэтому и на подиум в конце показа на New York Fashion Week выходила сама.

— Мои амбиции — чтобы мою одежду носил весь мир и она делала людей счастливее — в первую очередь женщин. К сожалению, большинство белорусских женщин замкнуты в себе, подвержены влиянию мнения мужчин, которые их не уважают. Это видно по печальным глазам. Я вдохновилась душевным порывом на это повлиять — так бренд и начал развиваться.

Екатерина не раз подчеркивает: у Maymont приятная ценовая политика, чего не скажешь о большинстве белорусских брендов. По мнению предпринимательницы, цены на многие вещи от белорусских дизайнеров не соответствуют их качеству. А у производителей нет и мысли о том, чтобы позаботиться о клиентах.

— Наш бренд может позволить себе все, и это при отличном качестве, которое я гарантирую. Мы даже ввели систему беспроцентной рассрочки. Это в 20 ты можешь смириться с торчащими нитками, после 30 же в первую очередь смотришь не на дизайн, а на качество. Хотя у нас разброс по возрасту очень большой: самой младшей клиентке было 12 лет, старшей — 76.

Но если признаться честно, всю одежду, которую я шью в Maymont, я шью для себя — и ношу сама, конечно, тоже. Это бо́льшая часть моего гардероба.

Хотя Екатерина и называет цены на вещи белорусских брендов завышенными, пристально за ними она не следит. Ориентируется скорее на люкс — как минимум для вдохновения. Например, на Yves Saint Laurent и Dior.

— В осеннем показе Dior я увидела джинсы с лампасами и сразу поняла: нам тоже нужно сделать такие. Но мы не стали копировать джинсы, а пошили утепленные брюки с лампасами и юбку из тонкой шерстяной ткани.

В этой юбке я пришла в редакцию Vogue, где у меня был диалог с Эмили Ратаковски. И она сделала мне комплимент и спросила, что на мне надето. Я начала рассказывать про Maymont. Она пожелала мне удачи и сказала, что у нее дедушка из Беларуси. Было очень приятно.

Планы на ближайшее время — развитие бренда в США: не зря Maymont оказался на Неделе моды в Нью-Йорке, а не в Париже или Милане. По словам Екатерины, с американскими клиентками работать куда проще: они гораздо менее требовательны.

Чего ждать белорускам? Джинсовую мини-коллекцию на весну: тотал-деним в тренде и в 2024-м. А еще, возможно, скоро заглядывать в магазины Maymont появится смысл со спутниками: в ассортименте могут появиться стильные наряды и для них.