Заменят тысячи грузовиков: Украина формирует баржевые караваны на Дунае 22.02.2024, 12:28

2,694

Вместо Польши грузы пойдут через Румынию.

Украинское дунайское пароходство (УДП) в связи с блокировкой польской границы предлагает перенаправить перевозимые в страны ЕС грузовиками грузы на речной транспорт.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Речные перевозки только флотом УДП являются альтернативой 2-5 тысячам грузовиков», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, УДП разработало три линии для баржевых караванов.

Украина - Галац. Это самый быстрый маршрут для переброски груза через западную границу в страны ЕС. Речной караван может совершать 5-7 рейсов в Галац в месяц. Срок доставки контейнеров составляет всего несколько дней.

Украина - Регенсбург. Маршрут позволяет доставить груз в Германию, в ближайшую точку к основному рынку потребления украинского экспорта или в любой порт на Среднем и Верхнем Дунае. Но продолжительность рейса дольше, чем в случае доставки в Галац.

Украина - Констанца. Доставка груза в один из самых больших европейских морских портов, с возможностью дальнейшего экспорта в любую точку мира.

Пароходство также планирует выставить на контейнерные линии дополнительные баржевые караваны, которые ежемесячно обеспечат доставку 2,1 тыс. TEU в Регенсбург (Германия), или 5,9 тыс. TEU в Констанцу (Румыния), говорится в сообщении.