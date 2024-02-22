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Хренин нашел ударную группу ВСУ в «112−114 тысяч» на границе с Беларусью

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  • 22.02.2024, 12:32
  • 5,392
Хренин нашел ударную группу ВСУ в «112−114 тысяч» на границе с Беларусью
Виктор Хренин

Снова готовится «нападение с четырех позиций»?

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в интервью кремлевскому пропагандистскому каналу «Россия-24» заявил , что Украина сосредоточила на границе с Беларусью ударную группировку численностью «112−114 тысяч человек».

В ноябре прошлого года количество украинских военных вблизи наших границ белорусские власти оценивали в 120 тысяч человек.

Ранее Хренин заявил, что «будет сбивать самолеты НАТО».

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