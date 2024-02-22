«Росатом» похвастался созданием квантового компьютера в десятки раз слабее западных образцов 6 22.02.2024, 13:03

2,614

И признался, что не понимает, зачем РФ подобное «устройство».

Российские ученые создали 20-кубитный квантовый компьютер на ионной платформе и заявили о планах создать более мощное устройство, сообщил советник гендиректора «Росатома» Руслан Юнусов.

«У нас есть планы от 50 до 100 кубитов. До конца этого года должны успеть 50 сделать. Посмотрим, может быть, получится и больше», — сказал Юнусов.

При этом он признал, что не совсем понимает, зачем России нужна разработка подобных устройств и где их можно применить.

«Мы не знаем, зачем нам нужен квантовый компьютер. Но не потому, что мы ничего не знаем, на самом деле мы, конечно, знаем первые применения квантового компьютера, у нас есть первые алгоритмы. У нас не хватает мощности железа, чтобы показать полезность алгоритмов», — сказал Юнусов.

Благодаря принципу работы квантового компьютера можно решить множество задач, которые не под силу обычным суперкомпьютерам. Квантовые компьютеры работают с квантовыми битами (кубитами), которые могут принимать значения не только единицы или нуля, но и любые между ними, а также оба значения одновременно, не перебирая последовательности. Квантовые компьютеры могут моделировать сложные физические явления и исследовать поведение молекул для создания лекарств. Мощность таких устройств измеряется в квантовых битах.

На данный момент самым мощным квантовым компьютером является разработка канадской компании D-Wave под названием Advantage 2 мощностью 1200+ кубитов. Тесты устройства завершились в конце января, и скоро платформа будет доступна через облачный сервис компании. Предыдущий рекорд — компьютер Advantage также принадлежал компании D-Wave.

Впервые квантовый компьютер был разработан в США в 1998 году, это было двухкубитное устройство, он использовался Оксфордским университетом и исследовательским центром IBM. Разработкой подобных девайсов занимаются технологические корпорации всего мира: так, компания Google создала в 2019 году 54-кубитный квантовый процессор Sycamore, а Научно-технический университет КНР представил в 2020 году 76-кубитный квантовый компьютер Jiuzhang.

В России разработка квантовых компьютеров началась в 2020 году. Структуры «Росатома», фонд «Сколкова» и технические университеты создали специальную программу, к которой была разработана дорожная карта «Квантовые вычисления» с общим бюджетом на четыре года в 24 млрд рублей. Год назад президенту России продемонстрировали самый производительный на тот момент квантовый компьютер мощностью 16 кубитов.