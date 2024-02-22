Как белорусов в Польше разводят с приглашениями для родственников 22.02.2024, 13:24

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Работают мошенники.

Чтобы пригласить родственника в Польшу, нужно оформить гостевое приглашение. Такая возможность есть не у всех иностранцев, поэтому эмигранты часто обращаются к посредникам, которые обещают подготовить документ за плату. Но нередко под видом помощников скрываются мошенники. В редакцию MOST обратился белорус Дмитрий (имя изменено в целях безопасности), который стал жертвой такого «развода». Он согласился рассказать, как работает мошенническая схема.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Andrea Piacquadio / Pexels.com

В Польше можно сделать нотариальное приглашение, а приглашение граждан Беларуси подлежит внесению в воеводский реестр. Его могут оформить обладатели постоянного ВНЖ (pobyt stały), а для лиц, имеющих временный ВНЖ (pobyt czasowy), устанавливают дополнительное требование: чтобы пригласить к себе родственников, они должны прожить в Польше не менее пяти лет.

«Хорошего нотариуса» посоветовали в чате

Дмитрий хотел оформить нотариальное приглашение в Польшу для своих родителей. С вопросом, кто мог бы помочь с оформлением документов, молодой человек обратился в телеграм-чат «Белосток».

— На мою просьбу откликнулся один из участников и посоветовал «хорошего нотариуса», с которым уже успел поработать. Я уточнил, можно ли доверять специалисту. Он заверил меня, что пользовался услугами онлайн и офлайн и все было прекрасно.

Дмитрию передали контакты человека, который называл себя нотариусом, и белорус связался с ним в Telegram. Тот объяснил, что без постоянного ВНЖ и нужного срока пребывания в Польше белорус не сможет оформить приглашение самостоятельно.

— Нотариус сказал, что в таком случае они могут оформить приглашение от гражданина Польши. За запись родителей в визовый центр надо было заплатить 200 белорусских рублей, а за приглашение — 140 евро, но уже после того, как виза появится в паспорте. Потом в ходе переписки стоимость выросла до 150 евро.

Дмитрия такие условия устроили. Белорусу предложили приехать в офис агентства, с которым работает, чтобы оплатить 200 белорусских рублей. По его словам, филиалы агентства находились в Кракове и Вильнюсе. Журналист MOST изучила сайт этого агентства: там указано, что его офис находится в Варшаве, информация об адресах в других городах Польши и Литве отсутствует.

Поехать в другой город Дмитрий не мог, поэтому решил оплатить услуги агентства онлайн.

— Нотариус сообщил, что посоветовался со старшим юристом — тот сказал отправлять 380 злотых (около 95 долларов по текущему курсу) в качестве предоплаты, а остальные деньги можно будет заплатить уже после получения визы.

«Я оказался в черном списке»

Несмотря на довольно странный род занятий «нотариуса», якобы и приглашения готовящего, и в визовый центр записывающего, белоруса предложение не смутило — ранее Дмитрий уже пользовался услугами агентства для записи в визовый центр. В тот раз все прошло гладко, и молодой человек получил визу.

— Точно так же нашел специалиста через Telegram, заплатил ему деньги и уехал в Польшу.

Дмитрий перевел 380 злотых на указанный счет, не подписывая договоров. Белорусу пообещали, что в течение недели подготовят приглашение и сообщат о дате подачи документов. Но ни через неделю, ни позже документа или времени записи не появилось. «Сотрудники агентства» начали «кормить завтраками». Мол, у нотариуса не получается связаться с клиентом из-за большой загруженности.

— Один раз они позвонили мне, но я не смог ответить, потому что был на работе. Попытался им перезвонить спустя пару часов, но звонок не прошел — я оказался в черном списке.

Дмитрий пытался связаться с участником чата, который посоветовал «нотариуса».

— Наша переписка тоже оказалась подчищенной, а звонки — заблокированы.

Тогда белорус обратил внимание на никнейм участника чата и имя «нотариуса» — они оказались похожими. Дмитрий считает, что общался с одним и тем же человеком, и вряд ли он имеет отношение к нотариальному делу.