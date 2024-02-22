«Появится много бесхозного наследства, которое отойдет государству» 22.02.2024, 13:33

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В Беларуси начали «трясти» нотариусов.

У белорусов, живущих за границей, после осеннего указа Лукашенко возникли проблемы с продажей недвижимости по доверенности. Как стало известно «Радыё Свабода» вскоре этот процесс может еще больше усложниться. Сейчас трясут нотариусов.

Согласно источнику «Радыё Свабода», сейчас сотрудники КГБ проявляют интерес к деятельности нотариальных контор, занимающихся оформлением сделок с недвижимостью.

«Проверяли всех, проводили беседы, как сейчас оформлять сделки с недвижимостью. Заявили, что нужно, прежде чем оформить сделку, проверить, есть ли человек в списках террористов или экстремистов. Если да, то «сообщить в органы». Одного нотариуса задержали. Не знаю, оформила ли она сделку «не тому, кому надо», или нашли «компромат» в телефоне», — пояснил источник.

По словам собеседника, трудности с оформлением возникают не только потому, что не работают доверенности, оформленные за рубежом. Еще одна причина в том, что многие административные процедуры при продаже недвижимости были изменены.

«Нам объяснили, что после нотариальной сделки квартиру нужно оформить в БТИ (ранее — Бюро технической инвентаризации, сейчас — Агентство государственной регистрации и кадастра. — ред.), причем продавцу и покупателю нужно явиться в БТИ лично. Иначе недвижимость не зарегистрируешь», — говорит источник.

Собеседник прогнозирует, что вскоре в Беларуси появится много так называемого бесхозного наследства. То есть недвижимости, которую никто не принял в наследство после смерти собственника.

«И все это бесхозное наследство отойдет государству», — говорит источник.

Собеседник считает, что изменения ведут к тому, чтобы «отжимать квартиры у выехавших за границу».

Другой источник рассказал о задержании нотариуса в одном из райцентров (данные есть в редакции. — ред.).

«Она «спалилась» на том, что выписывала доверенности людям без личного присутствия. Тем, кто был за границей. Поэтому начали проверки всех нотариусов», — отметил источник.

Усложнили административные процедуры

Как пояснил еще один собеседник, сейчас по генеральной доверенности, оформленной в Беларуси, пока можно продать недвижимость или получить справку на человека, который за границей.

«Но есть другие сложности, и они пока непреодолимы. Например, я делала для человека, который за границей, по доверенности справку о несудимости. На нее нужно было поставить апостиль. Но из-за изменений в административных процедурах заплатить за апостиль может только тот человек, который мне давал доверенность. Вот и все», — пояснил источник.

Она добавила, что для нотариусов недавно проводили специальную учебу, кому и как продавать квартиры в современных условиях.

«Поэтому, думаю, люди находили какие-то «дыры», чтобы все-таки продать квартиру в Беларуси. Теперь же сказали строго — только личное присутствие, если нет — вылетишь с работы, как минимум», — добавил источник.

По ее мнению, готовится запрет на продажу недвижимости в Беларуси без присутствия собственника.

После опубликованного в сентябре 2023 года указа изменились правила получения и применения доверенностей, паспортов и справок. Ранее граждане Беларуси, проживающие за границей, могли оформить в белорусском консульстве доверенность на распоряжение своим имуществом на родине. Например, чтобы продать в Беларуси машину, квартиру или другое имущество. Сейчас такой возможности больше нет, доверенность нужно делать лично в Беларуси. Апостиль на документы, согласно новому указу, тоже нужно делать в Беларуси.