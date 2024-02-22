Почти 500 православных священников призвали Путина отдать тело Навального семье 1 22.02.2024, 13:35

1,166

Главу РФ сравнили с Понтием Пилатом.

Священнослужители и православные христиане просят российские власти выдать семье тело погибшего в колонии оппозиционного политика Алексея Навального.

«Мы призываем вас выдать семье тело Алексея Навального, чтобы его мать, другие члены семьи и единомышленники могли попрощаться с ним и предать его христианскому погребению. Это не только их желание и законное право, но и долг перед Богом и перед усопшим», — говорится в сообщении, размещенном на сайте организации «Мир всем», оказывающей помощь антивоенным священникам.

В обращение, которое подписали 460 священнослужителей и православных христианах, отмечается, что отказ в выдаче тела Навального родным будет воспринят как проявление безжалостности и бесчеловечности. Организация призывает власти быть менее жестокими, чем Понтий Пилат, принявший решение о казни Иисуса Христа.

«Навальный был не только оппозиционным политиком, но и верующим человеком, православным христианином. Мы призываем вас к уважению к его памяти. Проявите милосердие и сострадание к его матери, жене, детям и близким», — отмечается в заявлении.

Алексей Навальный скончался в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля. Там заявили, что после прогулки политик «почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», «реанимационные мероприятия» положительных результатов не дали — «врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть».

19 февраля, пресс-секретарь покойного политика Кира Ярмыш сообщила, что матери и адвокатам Навального не отдают его тело, ссылаясь на то, что еще в течение 14 дней будут проводить «химическую экспертизу». По факту смерти Навального проводится проверка, закон позволят СКР в течение 30 дней не выдавать тело погибшего родственникам. По мнению Ярмыш, власти пытаются «скрыть следы, поэтому прячут тело».