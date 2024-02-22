В Беларуси сняли с продажи популярное масло Almaro 2 22.02.2024, 14:00

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В чем причина?

Магазины «Евроторга» больше не продают подсолнечное масло с добавлением оливкового Almaro. Это произошло после того, как Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предупредила компанию и российского производителя «Жировой комбинат» о нечестной конкуренции на рынке подсолнечного масла и потребовала устранить нарушения, сообщает onliner.by.

Группа российских компаний «ЭФКО» и «ЭФКО-Каскад» обратилась в ЕЭК с жалобой на нечестную конкуренцию. Они производят масло Altero и посчитали, что российский «Жировой комбинат» и «Евроторг» продвигают масло Almaro на рынок, используя упаковку, которая очень похожа на дизайн их масла. Смотрите сами.

В ответ на предупреждение ЕЭК компании прекратили выпуск и продажу масла Almaro. После этого комиссия завершила расследование.