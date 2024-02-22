Белорус поехал по приглашению шурина на работу в РФ, а оказался в рабстве 1 22.02.2024, 14:08

У него забрали документы, а затем избили.

33-летний белорус провел в рабстве на ферме в Свердловской области РФ почти год. Освободить его удалось благодаря активистам движения «Альтернатива».

Гражданин Беларуси Железкий Вадим Васильевич, 1991 года рождения, обратился за помощью в «Альтернативу» (это организация, которая борется с современными рабством) несколько дней назад. Он рассказал, что по приглашению шурина приехал на заработки в Россию в мае 2023 года. По договоренности Вадим должен был работать на пилораме с заработной платой в 25 тыс. рублей.

Однако на деле его привезли на ферму по адресу: Свердловская обл., г.о. Первоуральск, пос. Шадриха, д. 7/1. У мужчины забрали все документы, а его работой стал уход за коровами и помощь по хозяйству. За 10 месяцев труда заработную плату мужчине не заплатили ни разу. А за однажды потерянную корову Вадима жестоко избили.

Освобождать белоруса на ферму приехали сотрудник «Альтернативы», волонтеры и журналисты. Они вызвали полицию.