Зеленский: Украина в этом году усилит Воздушные силы 23.02.2024, 4:59

Это станет возможным благодаря поставкам истребителей F-16.

Украинские Воздушные силы будут сильнее в этом году. Это станет возможным благодаря поставкам истребителей F-16.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что сегодняшний день начал с проведения Ставки верховного главнокомандующего. На ней, в частности, обсуждали подготовку Украины к переходу на истребители F-16, был специальный отчет.

По словам президента, были подняты вопросы насчет первой партии самолетов: конкретные сроки поставок, необходимое техническое и инфраструктурное обеспечение. Детали были позитивными.

«В этом году наши Воздушные силы станут сильнее, это фундаментальные задачи. Конкретно — это защита от российских управляемых авиабомб и в целом новые возможности на линии фронта», - подчеркнул Зеленский.