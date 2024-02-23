закрыть
23 февраля 2024, пятница, 5:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Украина в этом году усилит Воздушные силы

  • 23.02.2024, 4:59
Зеленский: Украина в этом году усилит Воздушные силы

Это станет возможным благодаря поставкам истребителей F-16.

Украинские Воздушные силы будут сильнее в этом году. Это станет возможным благодаря поставкам истребителей F-16.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что сегодняшний день начал с проведения Ставки верховного главнокомандующего. На ней, в частности, обсуждали подготовку Украины к переходу на истребители F-16, был специальный отчет.

По словам президента, были подняты вопросы насчет первой партии самолетов: конкретные сроки поставок, необходимое техническое и инфраструктурное обеспечение. Детали были позитивными.

«В этом году наши Воздушные силы станут сильнее, это фундаментальные задачи. Конкретно — это защита от российских управляемых авиабомб и в целом новые возможности на линии фронта», - подчеркнул Зеленский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко
Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн
Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип