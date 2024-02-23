В Одессе вспыхнул пожар из-за атаки российских БПЛА 1 23.02.2024, 8:19

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Есть погибшие и разрушения.

В Одессе из-за атаки российских оккупантов ударными беспилотниками вечером в четверг, 22 февраля, вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры. В результате обстрела три человека погибли.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, на месте работают все соответствующие службы.

«В результате российской атаки ударными беспилотниками, в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Есть информация о пострадавших людях. Данные и количество уточняются», – говорилось в сообщении.

Позже в Telegram-канале Сил обороны юга Украины рассказали детали атаки оккупантов. Там отметили, что один из пораженных над морем БПЛА, упав на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, привел к разрушениям и пожару.

Спасатели обнаружили тело одного погибшего. Кроме того, удалось спасти женщину-охранника, она не пострадала. Ночью продолжалась поисково-спасательная операция.

Уже утром в ведомстве сообщили, что под завалами поврежденного объекта спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Так, количество жертв вражеской атаки в Одессе увеличилось до трех.

Поиски прекратили, специалисты продолжили разбирать завалы и тушить их, чтобы не допустить повторного возгорания.

По данным Сил обороны юга, ночью защитники сбили девять дронов в своей зоне ответственности. Враг также выпустил из самолетов тактической и стратегической авиации из акватории Черного моря ракеты типа Х-31П и Х-22, потерявшие боевую способность в воздухе.

Отметим, что взрывы в Одессе было слышно около 22:10. Глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что работают силы противовоздушной обороны.

В то же время в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении Одессы и Одесской области следуют дроны-камикадзе армии России.