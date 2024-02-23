ВСУ отбросили российские войска от Победы 23.02.2024, 8:28

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Украинским Вооруженным силам на Марьинском направлении удалось отбросить российских боевиков в селе Победа. Об этом сообщили аналитики DeepState в Telegram.

Кроме того, по информации экспертов, противник продвинулся в Ивановском на Бахмутском направлении, Северном и восточнее Орловки на Авдеевском направлении.

Также в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 23 февраля сообщили, на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области.

Там, по информации Генштаба ВСУ, оккупанты 43 раза пытались прорвать оборону украинских войск.

Как добавляют в Генеральном штабе, на Бахмутском направлении защитники отбили 16 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Торецк Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия», на Авдеевском направлении, украинским воинам удалось отбить 10 атак противника в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Войска РФ оккупировали Победу: что известно

Напомним, в четверг, 22 февраля, аналитики DeepState сообщили, что российским Вооруженным силам на Марьинском направлении удалось оккупировать село Победа.

По информации аналитиков Института изучения войны, ВС РФ захватили Победу, небольшой поселок к юго-западу от Донецка, не позднее 21 февраля. На геолокационных кадрах, опубликованных в тот же день, видно, как российские войска поднимают флаг на разрушенном здании в населенном пункте.

Кроме того, эксперты заявили, что после захвата села Победа россияне могут направить свой удар в сторону Константиновки или Георгиевки Донецкой области.