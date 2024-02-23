Зеленский: Потери России в пять раз выше, чем у ВСУ 2 23.02.2024, 8:41

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Президент Украины назвал цифры.

Потери среди украинских защитников в пять раз меньше, чем российские. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы знаем, что десятки тысяч людей были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, соотношение 1:5. На одного украинского военного, погибшего в бою, приходится 5 российских солдат. Это примерная статистика», – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Президент Украины отметил, что россияне потеряли более 400 тысяч солдат.