Белорусский Красный Крест поймали на лжи 1 23.02.2024, 15:16

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Белорусский Красный Крест поймали на лжи. Ещё в конце 2020-го заявлялось, что он больше не будет заседать в избирательных комиссиях, так как это не совпадает с основными принципами международного движения — нейтральностью и независимостью. А в итоге его сотрудники там нашлись, пишет «Бюро».

Издание ссылается на официальный ответ Белорусского Красного Креста. В нём идет речь о том, что после вступления в силу нового закона о БОКК в ноябре 2020 года, организация не будет принимать участия в избирательных процессах. Выяснилось, что редакция закона, действовавшая с 2011-го, не содержала ограничений относительно участия общества в выборах. В её новой редакции добавили статью о том, что организация обязана руководствоваться не только законами РБ, но и уставами Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Тем самым они не могут участвовать в выборах на разных уровнях.

И вот недавно нашлись, как минимум, в трёх избирательных округах в списках комиссий сотрудники БОКК: Бобруйско-Первомайский избирательный округ № 79, Быховский избирательный округ № 81 и Кричевский избирательный округ № 83. А действующий генеральный секретарь общества, печально известный Дмитрий Шевцов снова идёт в депутаты по одному из минских округов.

Ранее Белорусское Общество Красного Креста уже обвиняли в причастности к массовым фальсификациям. Например, на президентских выборах 2020 года.