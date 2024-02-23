«Не умеет вести себя адекватно»: девушка из Бреста рассказала о странном поведении водителя маршрутки 8 23.02.2024, 18:27

2,194

За сутки ролик набрал более полумиллиона просмотров и вызвал активную дискуссию.

Блогер из Бреста рассказала в тиктоке о неприятном случае и попросила советов. История о том, как водитель потребовал выйти из маршрутки у уже оплатившей проезд женщины, за сутки набрала более полумиллиона просмотров и вызвала активную дискуссию, пишет nashaniva.com.

Девушка, которую зовут Анастасия, на днях дважды попала в неприятную ситуацию в одной и той же маршрутке.

— Захожу я в маршрутку, вижу одно свободное место. Думаю: «Отлично!». Становлюсь и начинаю оплачивать проезд. Оплатила, поворачиваюсь и вижу, что это место уже занято. И водитель озвучивает, что стоя никого не повезет.

Маршрутчик стал требовать, чтобы Анастасия вышла из транспорта. Но ведь она уже оплатила проезд, в отличие от женщины, которая быстренько воспользовалась моментом и села на стул.

− Я говорю, что оплатила и никуда не пойду. Женщина с другого конца маршрутки орет: «Я никуда не пойду, я уже села!». Водитель тоже начал кричать, чтобы я выходила быстрее, так как дальше там кто-то стоит (имелось в виду, что в этот день в городе проходили рейды: проверяли, насколько маршруточники соблюдают правила — «НН»).

Помогла Настасье женщина, которая сидела рядом. Она сказала, что выйдет на следующей остановке, и девушка сможет занять ее место — а уже одну остановку можно проехать и стоя.

Через пару дней блогер снова ехала в той самой маршрутке. На этот раз свободных мест было много: пассажирок было всего две — Анастасия и еще одна женщина, которая отдала водителю деньги и пошла занимать место. Пока блогер отсчитывала необходимое количество монет за себя, водитель начал на нее орать — он хотел, чтобы девушка быстренько передала сдачу первой пассажирке.

− Он орал «Быстрее, у меня времени нет!». Я отдала ему деньги за себя, забрала чужую сдачу, чтобы передать ее женщине. А потом думаю: а какое я отношение имею к тем деньгам? Это же его работа — разбираться с оплатой. Зачем агрессировать на человека, не имеющего отношения к этой ситуации? Я так поняла, что этот водитель в принципе не умеет вести себя адекватно.

Видео о конфликтах в маршрутке набрало более 550 тысяч просмотров и 17 тысяч лайков. И, конечно же, вызвало активную дискуссию. Многие начали вспоминать свои история, связанные с сервисом в белорусских маршрутках. А кто-то пошутил, что в детских садах неслучайно делают игры, где стульев меньше, чем участников, и нужно быстро занять место — все это готовит ко взрослой жизни.